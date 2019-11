Kongres 590: Jak finansować transformację energetyczną?

W czasie jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce, paneliści zastanawiali się nad tym, jak dywersyfikować i finansować polski miks energertyczny w perspektywie roku 2040.

Jedną z najważniejszych dla branży energetycznej dyskusji otworzyła konferencja prasowa Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Szef resortu energii zaprezentował plan transformacji, której będzie musiał zostać poddany polski sektor energetyczny, by sprostać wyzwaniom, stawianym między innymi przez ambitną politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej, a także globalne trendy, takie jak odchodzenie od wykorzystania paliw kopalnych czy bezwarunkowe zwiększanie wykorzystania OZE.

Minister Tchórzewski podkreślił, że zmiany są potrzebne i nieuniknione, jednak transformacja w Polsce i całej UE musi - jego zdaniem - zapewnić konsumentom pewny i stały dostęp do energii w akceptowalnych cenach i przy stopniowym minimalizowaniu wpływu energetyki na środowisko naturalne.

W panelu dyskusyjnym, po wystąpieniu szefa resortu energii, wziął udział m. in. Mirosław Kowalik, prezes Enei. Szef polskiego koncernu energetycznego podkreślił, że transformacja energetyczna jest wyzwaniem, które nie dotyczy tylko Polski, ale wszystkich firm w Europie. Wskazał także na konieczność odpowiedzialnego podejścia do zmian.

Jeżeli patrzymy na to, ile będzie źródeł odnawialnych w miksie europejskim w kontekście neutralności klimatycznej w 2040 r., a niektórzy mówią o 2050 r., to trzeba spojrzeć z punktu widzenia, w jaki sposób komponować źródła odnawialne i zapewnić bezpieczeństwo dostaw, żeby nie rozregulować krajowych systemów elektroenergetycznych – mówił Kowalik.

Prezes Enei wspominał, iż możliwość skorzystania z zewnętrznego finansowania wymaga uporządkowania i systemowego podejścia do kwestii finansów:

Enea od 4 lat rozwija się we wszystkich obszarach, budując odpowiedni potencjał do transformacji. Spółka, zwiększając swoją moc zainstalowaną z 3 GW do 6 GW, stała się drugim producentem energii elektrycznej w Polsce. Spółka stara się rentownie wykorzystywać swoje aktywa po to, żeby zbudować odpowiedni potencjał inwestycyjny dla transformacji, zarówno źródeł wytwórczych, jak i inwestycji w dystrybucję. Enea Operator przeznacza niemal miliard złotych rocznie na rozbudowę infrastruktury sieciowej, ponieważ inwestycja w rozwój dystrybucji jest konieczna dla bezpiecznego włączenia OZE do KSE – mówił.