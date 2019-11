Koniec miłości? Merkel do Macrona: Mam dość sprzątania po tobie!

Takiej wymiany zdań między Angelą Merkel i Emmanuelem Macronem chyba nikt się nie spodziewał. Poszło o słowa przywódcy Francji o „śmierci mózgowej NATO”.

Rozumiem twoją skłonność do politycznych przełomów. Ale mam dość sprzątania po tobie. Raz za razem, muszę sklejać fragmenty filiżanek, które rozbiłeś, żeby potem móc z tobą usiąść i wypić herbatę – tak do prezydenta Francji miała zwrócić się kanclerz Niemiec Angela Merkel. O szczegółach tej dyskusji pisze Wirtualna Polska.

Portal przytacza opinie ekspertów, którzy wskazują, że „różnice zdań co do przyszłości NATO, integracji europejskiej i przystąpienia do Unii krajów bałkańskich sprawiły, że stosunki francusko-niemieckie są w najgorszej kondycji od lat.