Komentarz giełdowy: zyski i dobre nastroje

Czwartkowa sesja upływała pod znakiem realizacji zysków po ostatnim rajdzie na indeksie WIG20. Co ciekawe, cofnięciu na benchmarku skupiającym największe warszawskie spółki, towarzyszyły dobre nastroje na zagranicznych rynkach akcyjnych. Może to dawać nadzieje, że na GPW mieliśmy dziś do czynienia jedynie z realizacją zysków.

Poprawa sentymentu na europejskich rynkach akcyjnych jest przede wszystkim pokłosiem sygnałów z EBC. Spekuluje się, ze wielu dysydentów w Europejskim Banku Centralnym jest zaniepokojona zbyt wysokim kursem euro, gdyż mogłoby to mieć negatywny wpływ na postępujące ożywienie w Europie oraz na ścieżkę inflacji. Stąd też notowania europejskiej waluty znajdują się dziś pod pewną presją, nawet pomimo solidnych danych o wzroście poziomu cen w Eurolandzie.

Ponadto obawy w EBC mogą sprawić, że nieco oddali się perspektywa wprowadzenia zmian w polityce monetarnej Banku, a to pozytywny sygnał dla giełdowych byków, gdyż obecnie luźna polityka monetarna sprzyja wycenom spółek. Dlatego tak ważne będzie najbliższe posiedzenie EBC, które jest zaplanowane w przyszły czwartek. Warto też wspomnieć, że uspokojeniu uległa sytuacja na arenie geopolitycznej, więc wśród inwestorów rośnie apetyt na ryzyko, na czym także zyskują giełdy. Dziś niemiecki DAX rósł o około 0,8%, brytyjski FTSE100 1%, a francuski CAC40 około 0,9%. Na Wall Street także dominują kupujący, choć skala wzrostów jest mniejsza niż na Starym Kontynencie. Dow Jones podchodzi o 0,35%, S&P500 o niemal 0,5%, a Nasdaq 0,6%.

Z kolei na parkiecie przy Książęcej mamy do czynienia z realizacją zysków z ostatniej hossy na dużych spółkach. W efekcie WIG20 cofał się o około 0,6%. Niemniej na ten moment wydaje się, że to jedynie chwilowa korekta. Pozostałe benchmarki radzą sobie lepiej - sWIG80 spadał o mniej więcej 0,20%, podobnie jak cały WIG. Natomiast mWIG40 odbijał o ponad 0,60%. Jest to efekt informacji o planowanym włączeniu kilku średnich spółek, w tym CD Projekt oraz Kruk, do notowanego w Londynie indeksu FTSE Emerging.

Pomimo wyraźnej przeceny na WIG20, to nie wszystkie blue chipy dziś traciły. Kolejną dobrą sesję zaliczył LPP. Spółka wczoraj swoimi wynikami za II kwartał wyraźnie przekonała do siebie inwestorów. Na niewielkim plusie znalazł się również PZU. Ubezpieczyciel zaprezentował dziś raport za II kwartał. Zysk netto wzrósł do poziomu 506 mln PLN. Choć to zdecydowana poprawa w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku, to warto zaznaczyć, że konsensus celował wyżej, a dokładnie w 520,3 mln PLN. Niezłe wyniki przedstawił także CCC (CCC.PL). Zysk w II kwartale wzrósł o 12,5% r/r do poziomu 148,1 mln PLN, czyli o około 20 mln PLN więcej, niż się tego spodziewał rynek. Niemniej akcje spółki przez większość sesji znajdowały się pod presją sprzedających.

Michał Dąbrowski, Analityk Rynków Finansowych XTB