E! Zakupy! - online wygodne, ale nie zawsze bezpieczne

Tylko kilka procent Polaków nie robi nigdy zakupów w e-sklepach. Pozostali od czasu do czasu, nabywają w ten sposób rozmaite produkty i towary

Polacy polubili zakupy w sieci. Co prawda, tylko co szósty mający dostęp do internetu zaopatruje się regularnie w ten sposób, ale większość nabyła coś chociaż jednokrotnie w e-sklepie w ciągu ostatniego półrocza.

Według GUS, w 2017 r. przynajmniej jeden komputer w domu posiadało prawie 82 proc. gospodarstw domowych, a 78 proc. z nich korzystało z internetu szerokopasmowego. Badanie dostępu do sieci przeprowadziło też PBI. Okazuje się, że w naszym kraju mamy obecnie 28,2 milionów internautów. Większość z nich - informuje Urząd - poszukuje w sieci dostępu do informacji, czyta i pobiera gazety i czasopisma. Niemal równie często zaglądają oni do swojej poczty elektronicznej i wyszukują informacje o towarach i usługach. Czy równie chętnie też je kupują w e-sklepach?

Jak wynika z najnowszych statystyk, zakupy online robi już prawie każdy Polak - 93 proc. z serfujących po sieci. Zaledwie 16 proc. jest regularnymi klientami e-sklepów, a pozostali nabyli w ten sposób jakiś towar chociaż jednokrotnie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Większość jednak robi to raz lub dwa razy w miesiącu. Tak wskazują badania SW Research, zrobione na zlecenie Trusted Shops. Popularność internetowego handlu rośnie niezwykle dynamicznie. Dziś zaledwie co czternasty internauta omija e-sklepy szerokim łukiem, podczas gdy rok wcześniej aż 62 proc. deklarowało, że nie robi zakupów online. Jeśli ta dynamika się utrzyma, to za kilka lat większość Polaków będzie na co dzień zaopatrywać się w towary bez wychodzenia z domu.

Dziś, jedna trzecia kupujących online wydaje jednokrotnie od 60 do 100 zł, drugie tyle 100 – 249 zł. Zakupy powyżej 500 zł to wciąż margines – 5 proc.

Niestety, większość problemów, na które internetowi klienci narzekali rok czy dwa lata temu, wciąż jest aktualnych. Towary zbyt często docierają z opóźnieniem lub uszkodzone, a sporadycznie nie docierają wcale. Bywają też trudności ze zwrotem i odzyskaniem przelanych na konto sprzedawcy pieniędzy. Narzeka na to co dziesiąty klient. Tylko 54 proc. jest w pełni usatysfakcjonowanych i nie doświadczyło żadnych rozczarowań i niedogodności w związku z zakupami online.

Wiarygodne sklepy oferują ochronę kupującego, czyli gwarancję zwrotu pieniędzy w przypadku braku dostawy lub braku zwrotu pieniędzy po odstąpieniu od umowy. Dzięki temu możemy kupować online bezpiecznie i wygodnie - przypomina w komunikacie Anna Rak, country manager firmy Trusted Shops.

Zanim więc przeleje się zapłatę na konto sprzedawcy, warto zwrócić na to baczną uwagę.