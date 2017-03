Qatar Airways wypracował koncepcję nowej klasy , którą nazwano "Qsuite". Będzie to kategoria pomiędzy biznes a pierwszą klasą.

Siedzenia w nowej kabinie będą ustawione w układzie 1-2-1, czyli każdy z podróżnych będzie mieć swobodny dostęp do przejścia. Jednak to, co najbardziej zrobi wrażenie na pasażerach, to możliwość przekształcenia części środkowych miejsc w dwuosobowe, zasłonięte przegrodami łóżko. To pierwsze takie rozwiązanie na świecie. Będzie także opcja odseparowania parawanem pojedynczych foteli i łącznie czterech miejsc w środkowej części, dzięki czemu będzie można wspólnie zjeść posiłek czy swobodnie rozmawiać.

Nowa klasa pojawi się w kilku samolotach typu Boeing 777-300ER w czerwcu 2017 r. Z kolei połączenie Doha – Londyn Heathrow będzie pierwszą trasą, na które zostanie ona zaprezentowana.

Akbar al-Baker zapowiedział, że do końca bieżącego roku wszystkie Boeingi 777-300ER oraz Airbusy A350 zostaną wzbogacone o nowe wnętrza, a w kolejnych latach także Boeingi 787 oraz Airbusy A380. Jaka będzie cena biletów? Według zapowiedzi przewoźnika, będzie zaczynać się od kwoty 4,6 tys. dolarów (18,7 tys. złotych).