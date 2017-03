Jak podają media: Zdaniem posłów PiS w Polskim Związku Łowieckim jest wielu byłych esbeków i ich tajnych współpracowników, więc trzeba go oczyścić.

Posłowie PiS oczywiście mają rację. Łowiectwo w Polsce, w czasach PRL zostało tak skonstruowane aby towarzysze z przeróżnych formacji mieli możliwość polowania. Lud gdzie nie trzeba wstępu nie miał. Na polowaniach załatwiało się przeróżne sprawy, a byle kto nie mógł polować. Postkomunistyczna struktura PZŁ oczywiście została zachowania. Byli towarzysze pełnią ważne i zaszczytne funkcje.

Czy posłowie PiS słusznie czynią, domagając się lustracji i dekomunizacji? Moim zdaniem słuszność postulatów nie podlega dyskusji. Każda struktura społeczna powinna być oczyszczona z pozostałości komuny i peerelu. Nie ma znaczenia czas, znacznie ma tylko to, że byli towarzysze żyją i pełnią funkcje społeczne czy publiczne. Moim zdaniem nie powinno być miejsca w przestrzeni publicznej dla służących komunistycznemu systemowi. Komuna powinna wreszcie i definitywnie opuścić przestrzeń publiczną w Polsce. To nie jest bez znaczenia, to nie jet obojętne dla Polski. To sieć nieformalnych powiązań i układów, wspólnych interesów, załatwianych przy hektolitrach wypitej gorzały. To naprawdę truje naszą rzeczywistość.

PiS powinien zlustrować nie tylko PZŁ, ale wszystkie organizacja, stowarzyszenia, zrzeszenia, związki, które pełnią funkcje publiczne. Np. takie od których dobrej lub złej woli uzależnione jest posiadanie uprawnień do posiadania pozwolenia na broń. Przecież to wrażliwa dziedzina społeczna. Powinna być absolutnie przejrzysta, wolna od komunistycznych funkcjonariuszy i agentury. To polskie związki sportowe, w szczególności PZSS, to LOK, to cała masa przeróżnych innych organizacji.

Niestety, obawiam się, że PiS niczego nie zrobi. Ot po prostu kilku PiS zaistniało w przestrzeni medialnej. Przypuszczam, że na tym się zakończy ta sprawa. Nie wiem oczywiście tego z całą pewnością ale patrząc na, całkiem spory już czas rządów tej formacji, nadzieje mam coraz mniejsze. Z mojego punktu widzenia PiS głównie zajmuje się wzmaganiem represji podatkowej, podnoszeniem podatków i rozwojem przeróżnych socjalizmów. Brnięcie w idiotyczne socjalizmy sprawia, że opór społeczny wzrasta. Za moment cała Polska zostanie podpalona płomieniem rewolucji, a opór społeczny przeciw PiS będzie wzrastał. PiS będzie poświęcał się jego przełamywaniu, w związku z tym naprawdę ważne sprawy zejdą na plan dalszy. Tak to głupio działa socjalistyczna partia z patriotycznym zabarwieniem jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Nie zmienia to co napisałem faktu, że życzę PiS w sprawie lustracji i dekomunizacji powodzenia.

Uzupełnienie. A tak jeszcze mnie naszło, że niebezpieczeństwo tego dobrego pomysłu jest takie, że zostanie wykorzystany przez machinę medialną, w celu nastawiała ludzi przeciwko posiadaczom broni. Będzie bazowanie na niskich instynktach, a wręcz głupocie Polaków, wtłaczanej nam przez dziesięciolecia. Pojawiają się już pierwsze tego zapowiedzi, bo czym innym jest używanie słów “niebezpieczni myśliwi”? Tak właśnie wygląda głupota w wykonywaniu ważnej sprawy. Trzeba odkomunizować wszystko co trzeba, ale nie wolno niszczyć przy tej okazji idei posiadania broni, także przez myśliwych.