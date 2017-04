Bardzo często słowa fototapeta i tapeta używamy zamiennie określając każdy rodzaj dekoracji, która składa się z kolorowych lub wzorzystych brytów przyklejonych do ściany. Tymczasem warto wiedzieć, że pod tymi dwoma określeniami kryją się jednak istotne różnice dotyczące zarówno samej dekoracji, jak i efektu, który dzięki niej możemy osiągnąć w naszym wnętrzu. Weźmy więc pod lupę zarówno fototapetę, jak i tapetę, i odkryjmy ich wszystkie tajemnice.

Fototapeta od A do Z

Tłumacząc dosłownie wyraz fototapeta należałoby powiedzieć, że jest to po prostu fotografia przeniesiona na tapetę, czyli każde realistyczne przedstawienie będące odzwierciedleniem rzeczywistości. Może to być zarówno malowniczy widok, jak i panorama miasta, a nawet nasze prywatne zdjęcie z wakacji lub ślubu. Celem fototapety jest bowiem stworzenie w aranżowanym wnętrzu iluzji konkretnego miejsca.

PO PIERWSZE: Niebywałą zaletą fototapet jest nieskończona wprost liczba dostępnych wzorów. Niezależnie od tego, jakie przedstawienie sobie wymarzysz, znajdziesz je w sklepie lub na stronie internetowej. A jeśli okaże się, że czegoś brakuje w ofercie danej firmy, to możesz złożyć zamówienie na swoją własną, autorską fototapetę. Wystarczy, że prześlesz zdjęcie lub swój projekt. Robiona na zamówienie fototapeta to najlepszy sposób na jedyną w swoim rodzaju ozdobę wnętrza.

PO DRUGIE: W przypadku fototapety trzeba dopasować wybrany wzór do wielkości ściany, którą chcemy udekorować. W związku z tym, że przedstawienie na fototapecie jest całą, zamkniętą całością, musimy je zaprezentować w kompletnej formie. Bardzo ważne jest także, aby powierzchnia była gładka, pozbawiona krzywizn, skosów czy łuków. Każda nierówność sprawi, że wzór zostanie zdeformowany, a prezencja fototapety znacznie straci na jakości. Co więcej fototapet używamy przede wszystkim do dekoracji jednej ściany. Wzory są na tyle wyraziste, że przyklejenie ich na kilku ścianach sprawiłoby, że pokój przypominałby bardziej plan filmowy lub teatralną scenografię.

PO TRZECIE: Największą różnicą pomiędzy fototapetą a tapetą jest to, że ta pierwsza potrafi spektakularnie powiększyć aranżowany przez nas metraż. Jak to możliwe? Wzór każdej fototapety dzięki temu, że odzwierciedla rzeczywistość ma przestrzenny charakter. Imitując słoneczną plażę, egzotyczną dżunglę, wielką metropolię czy kosmiczną galaktykę tworzy wrażenie głębi i dodatkowej przestrzeni. Jeśli zmagasz się z urządzeniem kameralnego pokoju, to właśnie fototapeta pozwoli Ci optycznie dodać kilka metrów kwadratowych, dzięki czemu wnętrze będzie się wydawać o wiele większe. NA KONIEC: Jeśli chodzi o materiały, z których wykonywane są fototapety, to nie różnią się znacząco od surowców, z których produkuje się tapety. Obie formy dekoracji dostępne są w wersji odpornej na wodę i wilgoć, szorowanie czy działanie promieni UV, dlatego sam materiał nie może być czynnikiem przemawiającym korzyść jednej lub drugiej dekoracji.

A jeśli nie fototapeta to… wzorzysta tapeta!

W przypadku tapet sytuacja wygląda zgoła odmiennie:

PO PIERWSZE: Zazwyczaj przedstawiają one gładką, jednobarwną powierzchnię lub płaski, dwuwymiarowy wzór. Jednokolorowe tapety stosowane są czasami jako alternatywa dla malowania ścian lub gdy chcemy wprowadzić do wnętrza bardzo wyrazisty kolor i obawiamy się, że przy kolejnym malowaniu jaśniejsza farba nie zakryje ekstrawaganckiego koloru. Z kolei wzorzyste tapety, podobnie jak fototapety, pełnią funkcję dekoracyjną. Tutaj jednak nie mamy do czynienia z pejzażami i zdjęciami lecz z geometrycznymi lub roślinnymi deseniami o powtarzającym się raporcie, czyli układzie.

PO DRUGIE: Choć wydawać by się mogło, że taka dekoracja jest mniej wyrazista, niż przestrzenny wzór, to wszystko zależy od tego, jaką tapetę wybierzemy. Kremowe paski będą rzeczywiście subtelną dekoracją, ale już kolorowe groszki lub czarno-biała pepita staną się wyrazistą dominantą aranżacji. Nie uzyskamy jednak efektu 3D, ponieważ wzór ma charakter dwuwymiarowy. Z tego względu tapety pasują znakomicie do przestronnych wnętrz.

PO TRZECIE: W przypadku tapet nie musimy dopasowywać wzoru do metrażu naszej ściany. W związku z tym, że wzór bazuje na powtarzającym się motywie nie musimy martwić się o to, że źle wkomponujemy go do naszego wnętrza. Trzeba jedynie zadbać o kupno odpowiedniej ilości brytów by wystarczyło na pokrycie jednej lub kilku ścian – tapetami możemy bowiem udekorować całe wnętrze. Dodatkowo w przypadku tapet łatwiej ozdobić ścianę, na której znajdują się krzywizny i skosy, ponieważ deformacja wzoru będzie o wiele mniejsza, niż w przypadku fototapety.

NA KONIEC: Fototapeta czy tapeta – co wybrać? Wszystko zależy do wnętrza, jakie dekorujemy i efektu, który chcemy osiągnąć. Przed przystąpieniem do metamorfozy pokoju warto dokładnie przemyśleć nasze działania, aby otrzymany rezultat spełnił wszystkie oczekiwania i cieszył nasze oczy przez wiele, wiele lat.

Artykuł powstał przy współpracy z producentem myloview.pl/fototapety