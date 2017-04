Legenda głosi, że istnieją ludzie, którzy każdego ranka bez żadnych problemów wyskakują z łóżka i pełni energii przystępują do swoich codziennych obowiązków. Nawet jeśli to prawda, to niestety, większość z nas do tego grona szczęśliwców nie należy, a myśl o wczesnej pobudce spędza nam sen z powiek. Jeśli chcesz się wyrwać z tego błędnego koła, jest na to bardzo proste rozwiązanie.

Poranne wstawanie jest prawdziwą batalią, którą musimy stoczyć z sennością i przemożnym pragnieniem, aby zostać w łóżku choć kilka minut dłużej. Jeśli próbowałeś już wszystkiego, aby ułatwić sobie tę walkę i nic nie przyniosło skutecznych rezultatów, to mamy jeszcze jedną propozycję, z którą tym razem Ci się powiedzie. Co mamy na myśli? Plakaty motywacyjne na ścianę, które niczym magiczne zaklęcie wyciągną Cię z objęć snu i ułatwią powrót do rzeczywistości. Wydaje się to nieprawdopodobne?

Wszystko zależy od tego, po jaki plakat sięgniesz. Wśród szerokiej gamy cytatów, powiedzeń i mott znajdziesz najprzeróżniejsze napisy odnoszące się do najprzeróżniejszych dziedzin życia, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych. Zastanów się dokładnie, jaki jest powód Twoich problemów z porannym wstawaniem. Może jest to natłok nieuporządkowanych obowiązków, strach przed porażką w pracy lub brak wiary w siebie? Odpowiednio dobrane plakaty motywacyjne pomogą Ci się uporać z przeszkodami i zmienią Twoje poranki nie do poznania. Poniżej przygotowaliśmy osiem najciekawszych i najbardziej inspirujących plakatów motywacyjnych.

1 - Your future is created by what you do today not tomorrow – wielu z nas ma tendencję do opracowywania planów na przyszłość, które w rezultacie przekładamy z dnia na dzień wcale ich nie realizując. Dzięki temu plakatowi będziesz pamiętać, że na dłuższą metę to nieopłacalna taktyka, która tylko odsuwa Cię od mety.

2 - Dreams don’t work unless you do – po polsku plakat ten mógłby brzmieć „bez pracy nie ma kołaczy”. Niestety rzadko kiedy szczęście spada samo z nieba, a na swoje marzenia musimy zapracować. Im szybciej sobie to uświadomimy, tym szybciej je spełnimy.

3 - If you don’t know where you’re going any road will get you there – brak wyraźnego sensu w życiu może skutecznie utrudnić poranne wstawanie. Plakat motywacyjny z tą złotą myślą przypomni Ci, jak ważne jest posiadanie określonego celu, aby nie kręcić się w kółko lecz zmierzać w ściśle określonym kierunku.

4 - Winners don’t wait for chances, they take them – każda chwila może okazać się doskonałą szansą, aby zrobić coś wielkiego lub spełnić nasze marzenie, wystarczy tylko, że odpowiednio ją wykorzystamy. Bądźmy więc czujni!

5 - One who makes no mistakes makes nothing at all – ten plakat motywacyjny jest znakomitym bodźcem do działania dla wszystkich, którzy obawiają się porażki. Pamiętajmy, że uczymy się na błędach i nie bójmy się ryzykować.

6 - Change your thoughts and you’ll change your world – niektórzy mówią, że samymi tylko pozytywnymi myślami można zmienić świat. Co prawda całego świata nie zmienimy, ale wpłyniemy na to, jak my go postrzegamy, a to już bardzo wiele.

7 - Be yourself – everyone else is already taken – ten cytat Oskara Wilde’a przypomni Ci, że tylko bycie sobą ustrzeże Cię przed kopiowaniem innych i ukrywaniem swojej prawdziwej osobowości.

8 - Make today amazing! – plakaty motywacyjne nie muszą przedstawiać cytatów znanych ludzi ani złotych myśli. Mogą być po prostu zwięzłym komunikatem, który przedrze się do nas przez zaspany umysł i niczym latarnia morska wskaże odpowiedni kierunek.

Warto także pamiętać, że plakaty motywacyjne to nie tylko treść, ale również forma. W zależności od tego w jakim stylu urządziłeś sypialnię i czy jesteś zwolennikiem minimalistycznych czy dekoracyjnych ozdób, możesz zdecydować się na zupełnie inne rozwiązanie. Dużą popularnością cieszą się wyraziste plakaty motywacyjne z czarną, drukowaną czcionką. Taki rodzaj może się okazać najbardziej skuteczny właśnie w sypialni, gdy jesteśmy zaspani i potrzeba czegoś naprawdę rzucającego się w oczy, aby przyciągnęło naszą uwagę. Do wyboru są także cytaty imitujące delikatne, odręczne pismo, a także eleganckie napisy na tle przyrody lub geometrycznego wzoru. Wybór konkretnego plakatu motywacyjnego zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Najważniejsze, aby spełnił swoją rolę i skutecznie pomógł Ci wstać z łóżka!

