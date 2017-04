15 lat tradycji w nagradzaniu najnowocześniejszych, najoryginalniejszych i najbardziej innowacyjnych technologii i rozwiązań w finansach, bankowości, logistyce i ubezpieczeniach - oto najkrótsze podsumowanie tegorocznej gali Techno Biznes organizowanej co roku przez "Gazetę Bankową".

Podczas tegorocznej gali nagrodzono najważniejszych innowatorów i tych, którzy nie lękają się wdrażania najnowocześniejszych technologii. Głos zabierali także eksperci, analizujący najnowsze trendy w finansach i gospodarce.

Prof. Andrzej Gospodarowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podczas gali opisał jak wyglądają obrady rady programowej GB, która opiniuje i wybiera produkty nagradzane w konkursach:

Trend, który trzeba rozwijać to bankowość mobilna oraz internetowa, ten segment w Polsce z roku na rok rośnie - mówił profesor. Wskazywał, iż w początkowym okresie istnienia nagród technologicznych technologia budziła niechęć zwykłych użytkowników, i dominowały w niej banki. Teraz trend się zmienił - każdy korzysta z bankowości mobilnej oraz internetowej. I tym samym coraz więcej instytucji zgłasza swoje aplikacje, rozwiązania i produkty do nagród Gazety Bankowej. Odniósł się też do rozwoju bankowości spółdzielczej: Banki spółdzielcze coraz częściej zgłaszają swoje produkty i rozwiązania do konkursu. Podobnie instytucje ubezpieczeniowe.

Profesor podsumował swój mini-wykład następująco: Polska ma wysoką pozycję jeśli chodzi o informatyzację w bankowości, finansach. Polacy nie boją się rozwiązań cyfrowych, bankowości mobilnej, nowoczesnych aplikacji. Gala Techno Biznes jest okazją do zaprezentowania odbiorcom kolejnych rozwiązań.

Z kolei Jarosław Kroc, Dyrektor Zarządzający Accenture w Polsce - podczas wykładu "Technologie dla ludzi - Era inteligentnych przedsiębiorstw" opisywał przewidywane trendy i zmiany jakie czekają nas w kolejnych latach:

"Dawniej to ludzie uczyli się obsługiwać maszyny - teraz to maszyny uczą się "obsługiwać" ludzi."

Ale Techno Biznes to nie tylko wykłady ale przede wszystkim - możliwość nagrodzenia wyróżniających się innowatorów.

"To klienci opisują czego potrzebują" - mówił po tegorocznej gali redaktor naczelny "Gazety Bankowej" Maciej Wośko i dodawał - "To bardzo wyraźny kierunek zmian i mam nadzieję, że to co kapituła wskazała w tym roku jako Hity i Liderów w konkursach technologicznych odpowiada tym trendom".

Wśród nagrodzonych znaleźli się między innymi - Alior Bank, TUW SKOK, sieć sklepów Piotr i Paweł czy Spedimex.

Zapraszamy do lektury pełnej listy nagrodzonych.

Zapraszamy też do szczegółowej relacji z debat ekspertów oraz wykładów.