Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 109,22 mld zł do końca kwietnia br., czyli 36% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. Jednocześnie oznacza to wzrost dochodów o 21% w ujęciu rocznym.

PKN Orlen złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji. Parametry poszczególnych emisji będą na bieżąco dostosowywane do oczekiwań rynkowych oraz potrzeb koncernu

Przesłuchanie przez sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold b. ministra transportu Sławomira Nowaka jest istotne ze względu na luki w dokumentacji - mówi przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman (PiS). Według niej Nowak robił wszystko, by nie odpowiedzieć na pytania, które były trudne.

Liczba nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) wzrosła w Polsce do 256 w 2016 r., czyli o 21 proc. wobec 211 projektów rok wcześniej, wynika z raportu firmy doradczej EY "Atrakcyjność inwestycyjna Europy" (European Attractiveness Survey). Na te inwestycje przypada w Polsce co najmniej 22 074 miejsc pracy, co oznacza wzrost o 12 proc. r/r - taki wynik daje Polsce pierwsze miejsce w regionie i drugie w Europie.