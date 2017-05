Co się dzieje z firmą, która przeszła pomyślnie proces restrukturyzacji, wyszła na prostą i zaczyna przenosić zyski? Czy ARP sprzedaje ją czym prędzej, czy zatrzymuje w swoim portfelu? Dlaczego firmy, nie tylko zagraniczne, ale coraz częściej również polskie, wchodzą do specjalnych stref ekonomicznych? Co je do nich przyciąga - ulgi podatkowe, a może atrakcyjne warunki prowadzenia biznesu? Kwestie te wyjaśnia Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, uczestniczący w konferencji wGospodarce.pl -„Na drodze zrównoważonego rozwoju”.