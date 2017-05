Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli był jednym z gości majowej konferencji wGospodarce.pl „Na drodze zrównoważonego rozwoju”. Reprezentując samorządy lokalne podczas debat na temat na temat strategii odpowiedzialnego rozwoju, zwrócił uwagę na fakt, iż czasami, by dokonać zmian wystarczy dobra wola po stronie włodarzy.

Przez ostatnie lata wmawiano nam, że politycy jedynie mogą nie przeszkadzać biznesowi, bo wszystko załatwi niewidzialna ręka rynku. Tymczasem ja uważam, że można inaczej, że państwo może interweniować i pomagać. Przykładem może być sprawa starej części Huty Stalowa Wola, gdzie działa kilkadziesiąt przedsiębiorstw, wpłacających do budżetu miasta ponad 17 mln zł. Huta jako zakład zbrojeniowy była monitorowana, co powodowało, że przedsiębiorcy i ich pracownicy, aby wjechać na teren do swoich zakładów, musieli przejechać przez bramkę, co wiązało się z mytem od każdego pracownika i przedsiębiorcy. Myśmy te drogi przejęli i otworzyli bramki. Z punktu widzenia samorządu to decyzja nieracjonalna w krótkim okresie, bo generująca koszty, ale uważam, że dzięki tej decyzji te firmy będą mogły działać normalnie i w długim terminie miasto na tym skorzysta – mówił prezydent Stalowej Woli.

Mocno wierzę w ten program rozwoju Polski i zachęcam wszystkich samorządowców, by wzięli w nim udział – powiedział prezydent Lucjusz Nadbereżny po konferencji. – W poszczególnych priorytetach programu i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju można znaleźć odniesienia do swoich programów lokalnych i szkoda tracić czas na przygotowanie lokalnych projektów finansowanych ze środków unijnych, które miałby rozmijać się ze strategią całego kraju.

Zachęcamy do wysłuchania wypowiedzi prezydenta Stalowej Woli.