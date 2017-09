Huragan Harvey przyniósł zniszczenia. I bezprawie

Huragan Harvey w Teksasie przyniósł nie tylko wiatr i tropikalną ulewę. Każde tego rodzaju zjawisko niesie ze sobą też zjawiska społeczne. W tym przypadku społecznie niepożądane – rabunki, kradzieże, ogólnie przestępstwa. Bezdyskusyjnie każdy kataklizm niesie ze sobą też spotęgowanie przestępczych zjawisk na terenie objętym kataklizmem.

Filmik pokazuje mężczyznę ze strzelbą pilnującego sklepu spożywczego w Houston przed bandami szabrowników, które pojawiły się na zalanych w wyniku huraganu Harvey obszarach Teksasu.

Mężczyzna podaje się za zastępcę szeryfa i byłego antyterrorystę oraz grozi przestępcom użyciem broni. Widok uzbrojonego strażnika skutecznie odstrasza szabrowników.

Filmująca scenę kobieta mówi: „Szkoda, że nie ma tu więcej prawdziwych mężczyzn, którzy by nas bronili”.

Mężczyzna wyjaśnia: „Ochraniam teren gdzie sam mieszkam. Wychowałem się tu. Jestem byłym policjantem i wiem co mówi prawo. Szaber to kradzież. To łamanie prawa Teksasu i prawa federalnego w czasie kataklizmu”.

Kobieta filmująca wydarzenia chwali mężczyznę i krytykuje media za to, że nie informują o rabunkach i szabrownictwie w Houston.

W takich sytuacjach zabranie policjantów, strażaków, żołnierzy, zabranie ich wszędzie tam gdzie będą miały miejsca przestępstwa, bo będą w innych miejscach, też niosąc pomoc w potrzebie. Nie można budować państwa, które we wszystkim wyręczając obywateli, a im zalecając tylko płacenie podatków, najlepiej możliwie wysokich. W normalnym państwie, obywatel ma obowiązki nie tylko fiskalne. Ma też powinność bronić swojego miejsca zamieszkania, to przecież dbanie o wspólnotę. Tzn. tak powinno być i tak jest w państwach normalnych, np. jak widać na powyższym obrazku w Stanach Zjednoczonych.

Polska niestety to takich normalnych państwa nie należy a powinna. Powinna i my powinniśmy do tego dążyć. Uważam, że zadaniem Polaków jest tak napisać swoje prawa, aby Polak miał nie tylko obowiązek dbania o swoje miejsca zamieszkania, ale i aby miał stosowne prawa. Prawo do posiadania broni i prawo do skutecznej obrony. Bez tego nie jesteśmy podmiotami we własnym kraju. Jesteśmy tylko masą, która ma płacić wiedzącym lepiej i widzącym więcej politykom.