Symbioza banków z sektorem FinTech

Sektor firm oferujących rozwiązania z zakresu Financial Technology (FinTech) z roku na rok rozwija się coraz szybciej. W drugim kwartale 2017 roku, łączna wartość inwestycji w takie przedsiębiorstwa wyniosła 8,4 miliarda dolarów – wydawać by się mogło, że firmy te mogą wstrząsnąć sektorem finansów. W jaki sposób banki zamierzają odpowiedzieć na taką konkurencję? *

Według raportu PwC „Global FinTech Report 2017”, najbardziej popularną strategią na „walkę” z FinTech’ami jest nawiązywanie z nimi współpracy. Zdecydowana większość banków, bo aż 82 proc. z nich, planuje rozpocząć wspólne przedsięwzięcia z takimi start-up’ami w ciągu 3 najbliższych lat.

Dobrym, polskim przykładem wyżej opisanego podejścia jest Alior Bank, który chętnie angażuje się w inicjatywy dotyczące współpracy z sektorem FinTech. Bank w 2017 roku zdecydował się̨ nawet na współorganizację jednego z takich przedsięwzięć, tworząc wspólnie z HugeThing program akceleracyjny.

4 edycja tego programu pomału dobiega końca. 9 start-up’ów z Europy Środkowo – Wschodniej wróciło z Londynu i Berlina, gdzie mieli możliwość przyjrzeć się z bliska najbardziej rozwiniętym scenom start-up’owym w Europie oraz porozmawiać z zagranicznymi zespołami, wziąć udział w warsztatach, spotkać się z potencjalnymi partnerami, czy zaprezentować swoje projekty podczas Startup Night w Berlinie. Obecnie zespoły pracują podczas sesji indywidualnych z mentorami w Warszawie oraz przygotowują się do oficjalnego zakończenia programu – Demo Day. Demo Day odbędzie się 20 września w Brain Embassy w Warszawie. 9 start-up’ów: AtticLab, bNesis, BillTech, Boson Identities, BmyBit, Gleep, Metis, More Money, Positiverse zaprezentuje się przed zaproszonymi gośćmi i inwestorami.

Współpraca Alior Banku z akceleratorem Huge Thing na tym jednak się nie kończy. 7 sierpnia 2017 roku, Huge Thing rozpoczął rekrutację do 5 edycji programu, podczas której akcelerowane będą kolejne FinTech’owe start-up’y z Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólnie z Alior Bankiem, tym razem poszukują innowacyjnych projektów z następujących dziedzin: digital marketing, sztuczna inteligencja, robo-doradcy, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, płatności, social banking, blockchain, bankowości ubezpieczeniowa i internet rzeczy. Rekrutacja potrwa do 24 września. Młode firmy po raz kolejny mają szansę przyspieszyć rozwój start-up’u, poznać znakomitych ekspertów i zdobyć do 200 tysięcy złotych na rozbudowanie swojego projektu.

Odsetek instytucji finansowych zaangażowanych we współpracę z FinTech’ami rośnie i będzie rósł nadal. Banki nie powinny traktować FinTech’ów jak zagrożenie, raczej jak akcelerator własnego rozwoju. Obie strony chcą czegoś, co ma ta druga – FinTech’y posiadają innowacyjne pomysły i dużą zwinność w implementacji nowych rozwiązań, a banki – doświadczenie, wiedzę rynkową, dużą bazę klientów i oczywiście pieniądze.

Daniel Szempruch, z zespołu Analiz Rynku Innowacji w Alior Banku