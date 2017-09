GROT w akcji

Już wkrótce do polskiej armii trafi pierwsza partia z ponad 53 tysięcy sztuk karabinków Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej MSBS. Podpisana podczas MSPO 2017 umowa o wartości kilkuset milionów złotych to największy z kontraktów na dostawę broni strzeleckiej po 1989 r. Równocześnie z informacją o zawarciu umowy zaprezentowano nową nazwę karabinka, który teraz nazywa się „Grot”.

A tak broń prezentuje się w działaniu:

Modułowy System Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) Grot – programy badawczo-rozwojowe z docelowym wdrożeniem modułowej broni strzeleckiej, które doprowadziły do powstania demonstratorów technologii i prototypów polskiego karabinka automatycznego, opartego na bazie wspólnej komory zamkowej dla układów klasycznego i bezkolbowego. Docelowo broń ta ma zastąpić AKM, AKMS, RPK i uzupełnić karabinek wz. 96 Beryl. Programy związane z MSBS-5,56 są prowadzone w ramach przyszłego polskiego „żołnierza przyszłości” – indywidualnego systemu walki Tytan.

Początkowo stosowano jedynie techniczne nazwy broni: Modułowy System Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) oraz Karabinek standardowy systemu MSBS-5,56K – obie odnosiły się do cech konstrukcyjnych oraz kalibru używanej amunicji.

Wiosną 2010 r. jedno z polskich czasopism strzeleckich we współpracy z „Łucznikiem” rozpisało konkurs na nazwę nowej broni. Zwycięska nazwa to Radon, a pomysłodawca został nagrodzony wycieczką po Fabryce Broni „Łucznik”. Po decyzji zakupu tej broni dla Wojska Polskiego oraz przyjęciu broni powstałej w ramach programu MSBS-5,56 do uzbrojenia, SZ RP – tak samo, jak w przypadku innej broni strzeleckiej (Tor, Bor, Glauberyt), przyjęto nową nazwę tej konstrukcji, która jest jednocześnie nazwę handlową Grot.

Nazwa została nadana na cześć dowódcy Armii Krajowej gen. Stefana Roweckiego.

