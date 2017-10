Mieszkanie Plus i początek konsultacji z samorządami

Rozpoczęły się konsultacje z samorządami w ramach programu Mieszkanie plus

W październiku rozpoczęły się w poszczególnych województwach konsultacje programu Mieszkanie plus ze wszystkimi samorządami (gminami ,powiatami) dotyczące lokalizacji mieszkań, które mogą być realizowane razem z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN). Konsultacje organizują wojewodowie i są one połączone z prezentacją zasad działania KZN, a także możliwości jakie daje on gminom oraz powiatom na terenie których znajdują się nieruchomości Skarbu Państwa albo też nieruchomości samorządowe ( gruntowe, budynkowe), na których mogą być budowane mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus. Celem konsultacji jest także uzyskanie akceptacji gmin dla konkretnych lokalizacji przewidywanych przez KZN, chodzi o to aby powstające w ramach programu budynki, dobrze komponowały się z otoczeniem, ich funkcjonowanie nie powodowało obciążenia finansowego gmin i aby były akceptowane przez lokalne społeczności. W październiku takie konsultacje odbędą się w 4 województwach (kujawsko-pomorskim, opolskim, lubelskim i zachodniopomorskim) w kolejnych miesiącach będą miały miejsce w pozostałych 12 województwach. Przypomnijmy że ustawa o KZN nakłada obowiązek na wszystkie instytucje państwowe, które dysponują potencjalnymi nieruchomościami budowlanymi, przygotowania i przekazania do KZN informacji, jakie działki pod budownictwo posiadają. Na tej podstawie KZN będzie poszukiwać podmiotów gospodarczych, które będą gotowe zainwestować na tych terenach w budownictwo mieszkaniowe na warunkach określonych przez ministra infrastruktury. KZN będzie udostępniał grunty w celu budowy mieszkań o czynszu normowanym, umożliwiając najem tych mieszkań (lub najem z opcją nabycia w przyszłości), rodzinom niemającym zdolności kredytowej. Ponadto KZN będzie miał za zadanie nadzorowanie umów najmu w ramach programu Mieszkanie Plus, w szczególności wysokości czynszów, aby opłaty wnoszone przez najemców nie przekraczały tych określonych w rozporządzeniu, które Rada Ministrów przyjmie już we wrześniu. Przypomnijmy także, że zasadniczą częścią programu Mieszkanie plus, jest budowanie mieszkań na wynajem, ale także mieszkań z opcją wejścia wynajmującego w jego własność po około 20-30 latach użytkowania. Mieszkania w tym systemie budowane będą przez podmioty rynkowe w oparciu o specjalną linię kredytową w Banku Gospodarstwa Krajowego, ale na uzbrojonych gruntach nieodpłatnie (albo za symboliczną odpłatnością) udostępnionych przez państwo (chodzi między innymi o grunty będące w dyspozycji PKP i innych spółek państwowych, Agencji Mienia Wojskowego, czy Agencji Nieruchomości Rolnych), albo samorządy przekazywane do KZN). W związku z tym cena metra kwadratowego takiego mieszkania nie powinna być wyższa niż 3 tys. zł, a w konsekwencji wysokość czynszu dla wynajmującego byłaby około 40-50% niższa niż obecne czynsze rynkowe (nawet z opcją wejścia we własność po ok. 30 latach). Jak podał resort infrastruktury i budownictwa czynsz w mieszkaniach na wynajem będzie wynosił pomiędzy 10, a 20 zł za metr kwadratowy, natomiast z opcją wykupu na własność od 12 do 24 zł za metr kwadratowy (w zależności od lokalizacji mieszkania czynsze będą ustalane w rozporządzeniu ministra infrastruktury i budownictwa). KZN prowadzi konsultacje programu Mieszkanie plus w poszczególnych województwach z samorządami ale jednocześnie trwa realizacja pilotażowej jego części w ramach której do końca tego roku jest realizowana budowa ponad 10 tysięcy mieszkań. Już teraz trwa budowa 1,2 tysiąca mieszkań w ramach programu pilotażowego realizowanego przez spółkę Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości (BGKN) na podstawie porozumień z samorządami; Białej Podlaskiej (samorząd buduje 186 mieszkań), Jarocina (samorząd buduje 258 mieszkań), a także Gdyni, Pruszkowa i Wałbrzycha. Będą one oddawane do użytku, sukcesywnie, pierwsze najprawdopodobniej na wiosnę przyszłego roku i latem przyszłego roku.