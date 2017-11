Polityka Uczciwego Udostępniania

Stawiany z początku przez telekomy opór nic nie dał i „bezpłatny” roaming ostatecznie został uruchomiony. Operatorzy najwyraźniej nie mogą tego przeboleć i pod szyldem zasad Polityki Uczciwego Korzystania wprowadzają opłaty

Polityka Uczciwego Korzystania (z ang. FUP - Fair Usage Policy) to mechanizm monitorujący sposób korzystania z usług w ramach roamingu. Tą metodą operatorzy mogą kontrolować i zapobiegać nadużyciom w obszarze korzystania z roamingu. To zrozumiałe zabezpieczenie przed oszustami: handlarzami kart SIM w Europie czy użytkownikami de facto na stałe pozostającymi poza granicami kraju.

Główne polskie telekomy, każdy we własnym regulaminie, ustanowiły podobne zasady, po przekroczeniu których użytkownik będzie traktowany jako „nieuczciwie korzystający”. Za takiego może zostać uznany:

– jeżeli w okresie co najmniej czterech miesięcy użytkownik przebywa w strefie roamingu ponad połowę czasu

– aktywuje i korzysta z wielu kart SIM do roamingu

– odsprzedaje karty SIM mieszkańcom innych krajów

– nie ma śladu aktywności karty SIM w Polsce

W przypadku wątpliwości Orange wymaga udokumentowania stałego pobytu na terenie RP lub wskazania okoliczności, dla których użytkownik korzystał z usług romingowych w sposób zdefiniowany jako nieuczciwy.

Opłaty proponowane przez operatorów:

T-Mobile:

– 0,16 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego

– 0,05 zł za minutę odebranego połączenia głosowego

– 0,05 zł za wysłaną wiadomość SMS

– 0,04 zł za wysłaną wiadomość MMS

– 0,04 zł za każdy MB transmisji danych

Plus:

– 0,13 zł (0,16 zł z VAT) za minutę wykonanego połączenia głosowego

– 0,04 zł (0,05 zł z VAT) za minutę odebranego połączenia głosowego

– 0,04 zł (0,05 zł z VAT) za wysłaną wiadomość SMS

– 0,03 zł (0,04 zł z VAT) za wysłaną wiadomość MMS

– 0,03 zł (0,04 zł z VAT) za każdy MB transmisji danych

Play:

– 0,13 zł (0,16 zł brutto) za minutę połączenia wychodzącego

– 0,04 zł (0,05 zł brutto) za minutę połączenia odebranego

– 0,04 zł (0,05 zł brutto) za SMS

– 0,03 zł (0,04 zł brutto) za MMS

– 0,03 zł (0,04 zł brutto) za 1 MB transmisji danych

Orange:

– 0,16 zł brutto za minutę wykonanego połączenia głosowego

– 0,05 zł brutto za minutę odebranego połączenia głosowego

– 0,05 zł brutto za wysłaną wiadomość SMS

– 0,04 zł brutto za wysłaną wiadomość MMS

– 0,04 zł brutto za każdy MB transmisji danych

Unia Europejska stworzyła Politykę Uczciwego Korzystania w celu ochrony klientów telekomów. Przewidując zmniejszenie wpływów z roamingu, a także nadużycia chciano, aby operatorzy nie rozkładali ciężaru kosztów na swoich klientów, np. w formie podnoszenia cen na usługi.

Polscy operatorzy bronili się jak lwy przed „Roam Like at Home” (RLaH). Wydając kolejne wersje cenników udowadniali, ze roaming nie może być tak naprawdę darmowy. Ostatecznie po zaskakującym ruchu ze strony Orange oraz po pogrożeniu palcem ze strony UKE i UE, część klientów otrzymała możliwość korzystania z niepłatnego roamingu poza granicami Polski.

Tymczasem, co odczuliśmy wszyscy, unijne regulacje nie do końca uchroniły nas przed ponoszeniem kosztów „darmowej” usługi. Po symbolicznych czterech miesiącach korzystania wiemy już, że płacimy pogorszeniem jakości połączeń, drastycznym spadkiem prędkości krajowego roamingu. Ponadto 10 polskich operatorów złożyło do UKE wnioski o udzielenie zgody na obarczenie klientów korzystających z RLaH dodatkowymi opłatami.

Pierwszy z kopyta ruszył Play. Jak zawsze uprzejmy rzecznik pochwalił się, że operator rozpoczął już wysyłkę smsów informujących o naliczaniu dodatkowych opłat do hardcore’owych klientów. Nie pamiętając już o „smsach”, którymi sami zostali napomnieni wiosna tego roku przez UKE, przez organy unijne.

Nie podważając potrzeby wyłapywania oszustów w oparciu o zasady Polityki Uczciwego Korzystania, warto się zastanowić czy my, polscy klienci telekomów, nie potrzebujemy wsparcia w formie Polityki Uczciwego Udostępniania. Zasad, które ochronią nas przed obarczaniem kosztami lub pogorszeniem jakości usług, którymi operator wyrównuje straty własne.