Patrioty o miesiąc wcześniej?

Decyzja rządu USA o sprzedaży wyrzutni Patriot może mieć wymiar dotyczący także sytuacji wewnętrznej na scenie politycznej w Polsce.

Spodziewano się jej w połowie grudnia, tymczasem zaskoczyła nas już w połowie listopada. To przyspieszenie trudno inaczej zinterpretować jak chęcią wsparcia politycznego dla ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

Więcej na ten temat na portalu wPolityce.pl Administracja Trumpa wsparła działania ministra Macierewicza, przyśpieszając decyzję o sprzedaży Polsce rakiet Patriot

Tu jednak, na portalu wGospodarce.pl warto poświęcić nieco więcej czasu, by zastanowić się nad ceną wyrzutni, rakiet, radarów i systemów naprowadzania jako systemu obrony przeciwrakietowej, jak również nad potencjalnym „offsetem” związanym z tą transakcją. Najpierw kilka słów wyjaśnienia. Offset to nie nagroda dla kupującego za przeprowadzony zakup uzbrojenia. Nic bardziej mylnego. Offset to zobowiązanie do długoterminowej współpracy, bo nawet najdroższy zakup skomplikowanych systemów rakietowych może okazać się wart tyle co zero bez elementu zaufania, współdziałania oraz długoletniej współpracy.

Najcenniejsze okazuje się zwykle te elementy, których nabyć nie możemy. W tym przypadku są to: kody źródłowe, technologie pulsacyjnych silników rakietowych i najnowsze systemu naprowadzania rakiet. Mądry offset powinien mieć na celu uzyskanie z biegiem czasu oraz wzrostem wzajemnego zaufania właśnie tych najcenniejszych składników. Dlatego powinien dotyczyć w tym przypadku właśnie współpracy przy konstrukcji i opracowaniu technologii pulsacyjnych silników rakietowych oraz systemów naprowadzania rakiet niezawodnych w erze cyfrowej i odpornych na ataki w cyberprzestrzeni.

Dobry offset wiąże się też z przeniesieniem produkcji do kraju beneficjenta. To przypadek sprzedaży nowoczesnych myśliwców przez USA na rzecz Indii w tym roku.

Natomiast, super offset zakłada, że z biegiem czasu kupujący będzie mógł tworzyć własne kody źródłowe, a także będzie miał prawo do produkcji, konserwacji i sprzedaży systemów, które są przedmiotem transakcji.

Mógłbym wymienić, co kupiliśmy i maksymalną cenę. Nie uczynię tego, bo diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, co wynika z treści jak wyżej…