Trzy mega trendy

Tytuł i podtytułu mają jedynie zwabić czytelnika. Bo czym są mega trendy? Najprościej, to takie trendy…, które są mega. He, he… W tym jednak tkwi klucz do zrozumienia, bo owe mega trendy są już tak mega, że nie sposób poddawać w wątpliwość, że rzeczywiście mamy do czynienia z… co najmniej trendem. Stąd też, może warto poddać się im płynąc bez wysiłku z nurtem? Strach pomyśleć, ale powyższe rozumowanie znajduje krocie wykształconych interesantów, którzy mozolnie wertują raporty wielkich firm księgowo-konsultingowych oraz inwestycyjnych w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: „Jak żyć?”.

Jednym ze współczesnych „wielkich”, który postanowił popłynąć z nurtem jest/był obecny szef Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk. Sądzę, jednak że w jego przypadku, wyżej opisana filozofia/metoda była przydatna jedynie do zapewnienia sobie swoistego alibi: „robiłem to, co robiłem, bo tak należało, zgodnie z wyzwaniami historii i …mega trendami”. Bo realne cele, które mu przyświecały, były zgoła inne. Tusk był zadaniowany przez swoje otoczenie – te bliskie biznesowe w Polsce, ale przede wszystkim te zagranicą, nieco na zachód i na wschód od naszego kraju.

Oficjalnie, zgodnie z „tryndem” Tusk dbał o reset z Rosją i współpracę gospodarczą z Niemcami. A mniej oficjalnie stworzył w naszym kraju do dna skorumpowane kondominium wpływów opłacając się sowicie Rosjanom, w tym głównie Putinowi i FSB oraz wypychając na siłę rodaków do prac/robót w kraju Angeli Merkel. Ten drugi mechanizm był szczególnie perfidny, a pierwszy ociera się o zdradę stanu.

Czy warto zatem rozważać tak „poważne” tematy jak mega trendy? O tyle, o ile. Argument za - to taki, że wielcy tego świata często zwykli myśleć, a przynajmniej komunikować się ze swym otoczeniem właśnie w takich kategoriach. Z mojej perspektywy, interesuje mnie przede wszystkim sytuacja, gdy dwa lub trzy megatrendy, niczym porywiste rzeki krzyżują nurty tworząc wiry, mielizny i zagrożenia.

Nowy geopolityczny porządek świata

Nowy geopolityczny porządek świata, a raczej proces dynamicznego kształtowania się równowagi sił gospodarczych, demograficznych i militarnych należy rozumieć jako wzrost znaczenia państw azjatyckich o dużych zasobach taniej siły roboczej. Należą do nich Chiny, Indie, Indonezja, Pakistan, Wietnam i wiele innych nieco mniejszych pod względem rozmiaru populacji. Azja, a szczególnie Chiny rządzą obecnie na rynku surowcowym. Same Chiny odpowiadają za blisko 50 proc. globalnych inwestycji w infrastrukturę, budownictwo i przemysł. Spowolnienie gospodarcze w Państwie Środka spowodowało w ostatnich latach gwałtowny spadek cen rudy żelaza, węgla, ropy i gazu oraz większości innych surowców.

Cyfryzacja globalnej gospodarki i handlu

Cyfryzacja globalnej gospodarki i handlu należy rozumieć bardzo szeroko. W moim świecie to: automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja, internet rzeczy, rozproszona energetyka, e-mobilność, pojazdy autonomiczne, inteligentne miasta, platformy handlu i wzajemnych rozliczeń, otwarta bankowość. Znowu co do istnienia tego „mega” trendy nie można mieć żadnych wątpliwości. Dość powiedzieć, że na dziesięć firm o największej kapitalizacji (wartości) na świecie aż siedem działa w biznesie cyfrowym. Pośród nich są to przykładowo: Amazon i Google z USA oraz Alibaba i Tencent z Chin. Co ciekawe, Tencent wskoczył przed tygodniem do pierwszej piątki jako jedyna dotąd firma z Chin. Uplasował się za amerykańskimi Apple Inc., Alphabet Inc. (dawniej Google), Microsoft i Amazon.com. Czy cyfryzacja ukształtuje obraz świata? Oczywiście, tak, jeśli na drodze nie staną jej inne „mega” trendy.

Zderzenie cywilizacji

Zderzenie cywilizacji to najbardziej namacalny i spektakularny proces, który możemy obserwować za sprawą codziennych światowych news-ów o przychodźcach, migracji, zamachach islamistów czy wojny z Daesz na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. Lecz nie tylko. W naszym kraju też zderzają się dwa potężne nurty cywilizacyjne coraz bardziej z każdym dniem oddalające się od siebie. Pierwszy z nich sięga korzeniami do komuny, w której ci światli należący do partii mieli zawsze racje, a cel uświęcał wszelkie środki. Kto myślał inaczej niż przywódca, partia i ówczesne szmatławce z zasady pozbawiany był wszelkich praw. W naszym współczesnym otoczeniu wykładnią prawdy okazuje się dziś tzw. „poprawność polityczna” według kół liberalno-lewackich. Nią też kierują się sądy w swych absurdalnych wyrokach. I zapewniam, że nie jest to zjawisko odosobnione wyłącznie do Polski. Można z przymrużeniem oka powiedzieć, że zderzenie cywilizacji, różnych cywilizacji, to taki permanentny światowy trend, który można by prześledzić do początku i narodzin pierwszej z nich.

Gdy „mega” trendy tworzą wiry, mielizny i zagrożenia

Niniejsze kilka zdań, to taki trochę zaczyn do poradnika jak nawigować we współczesnym świecie. Jego podtytuł niesie zatem pozytywną treść, że można uniknąć wirów, mielizn i poradzić sobie z zagrożeniami. Bo „mega” trendy z definicji mają burzyć stare i nieść nowe. Czasem jak w przypadku zderzenia cywilizacji prowadzą do wojny. A my przecież boimy się nieznanego. Jeśli przyjąć za pewnik trwałą ekspansję gospodarczą i ekonomiczną Chin, to już teraz widać wyraźnie pole starcia między wschodzącą potęgą a uznanymi hegemonami, jak USA czy Europa. Bez wątpienia walka toczy się o przewagę w nowoczesnych technologiach na trwale związanych gospodarką cyfrową i internetem. Świadczy o tym choćby awans chińskiego Tencent do piątki firm o największej wartości na światowych giełdach. Przy czym tzw. realna gospodarka, a więc wytwórstwo, przemysł i rolnictwo przyporządkowują się i dostotosowują do nowych reguł gry. A jednocześnie pozostaną motorem innowacji. Bez realnej gospodarki, ta wirtualna nie ma racji bytu. Wiedza o „mega” trendach dla Francuza, Niemca czy Amerykanina jest na tyle cenna, na ile może być wykorzystana dla dobra rodzimego kraju czy własnej firmy. Przykładowo, z punktu widzenia interesu Polski byłoby pożądanym, by za kilka lat uznano za mega trend integrację gospodarczą państw Trójmorza…

