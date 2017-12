Zemsta Caracala

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, francuski koncern Airbus Helicopters poinformował polskie władze, że sprawę zakończenia postępowania na śmigłowce wielozadaniowe Caracale kieruje do trybunału arbitrażowego. Sprawa ma toczyć się w trybunale w Sztokholmie, a producent może się domagać od Polski kilkudziesięciu milionów złotych!

14 października 2016 w wywiadzie dla portalu Fronda (Prof. Romuald Szeremietiew dla Frondy: Słoń w składzie śmigłowców) rozważałem kwestię wyplątania się z nieszczęsnego zakupu śmigłowców, uważając, że należało postąpić tak, aby Polska wyszła z tego bez szwanku. Niestety przyjęto złe rozwiązanie.

Wspomniałem, że:

„Po objęciu stanowiska w MON Antoni Macierewicz mówił, że przetarg na Caracale „to skandaliczna sprawa, która pokazuje moralną korupcję decydentów w naszej armii”. Dodawał, że „decyzja o zakupie Caracali ma charakter polityczny, nie realizuje potrzeb wojska, za to niesie katastrofę dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i polskich finansów”. Jednak mimo to MON zdecydował o podjęciu negocjacji offsetu z Francuzami i przez prawie rok trwały rozmowy na ten temat. 5 października br. minister Macierewicz w TVP Info pytany o przetarg na śmigłowce powiedział: „Chodzi o to, że to nie my, ale Francuzi zerwali umowę. Kontrakt jest ważny wtedy, kiedy całość negocjacji jest zamknięta”. I dodał: „Byliśmy w stanie zaaprobować ten kontrakt gdyby Francja zgodziła się na offset”. Tak więc Polska – sądząc z tego co mówił minister obrony - kupiłaby Caracale, gdyby Francuzi spełnili oczekiwania offsetowe Polaków. Wkrótce po tym miały miejsce wizyty premier Szydło i ministra Macierewicza w fabrykach produkujących śmigłowce w Świdniku i Mielcu, a minister oświadczył, że kupi jeszcze w bieżącym roku dwa śmigłowce Black Hawk w Mielcu. Zapowiedział też zakup kilkunastu następnych tych śmigłowców w przyszłości. Wywołało to z jednej strony wściekłość po stronie Francuzów (producent Caracali zapowiada, że będzie domagać się od Polski odszkodowań), a ze strony opozycji pojawiły się pytania w oparciu o jaką podstawę prawną minister obrony zamierza dokonywać zapowiedzianych zakupów.”