Dobro dzieci rajem dla niemieckich pedofili?

Nie jest wykluczone, że tzw. Jugendamty dostarczycielami dzieci dla zamożniejszych ludzi o skłonnościach pedofilskich i innych patologicznych. Tak zwana nowoczesna, coraz bardziej dekadencka i zeświedczona Europa Zachodnia ma narastający problem.

Znane są publicznie przykłady z lat 80. i 90. 20 wieku dwóch chłopców, które Jugendamty „przydzieliły” rodzinom zastępczym. Tam zamiast opieki i miłości chłopcy zaznali molestowania, ogromnych cierpień i głębokiego rozczarowania. Opinia publiczna w Niemczech nie orientuje się, jaka dziś może być skala tego zjawiska. Ukazał się właśnie artykuł w „Der Spiegel” na ten temat, który skomentował w Polskim Radiu 24 mec. Stefan Hambura, znany m.in. z walki o przyznanie polskim obywatelom zamieszkującym na stałe w Niemczech równych praw z Niemcami oraz o reparacje wojenne dla Polski należne od Niemiec i Rosji.

„To problem zarówno cudzoziemców, jak i samych Niemców. Statystyki pokazują, że z roku na rok jest coraz więcej dzieci wyjmowanych z rodzin. W 2016 roku było to 83 tysiące dzieci. Czasem wystarczy donos sąsiada czy informacja ze szkoły, by Jugendamt wszedł „zadbać o dobro dziecka” – mówi mec. Stefana Hambura.”

Jugendamty są dużym, wręcz palącym problemem w Niemczech. Mają już tak złą reputację, że coraz częściej pojawiają się głosy, iż powinny zostać natychmiast rozwiązane. Nie tylko dają przykłady zachowań prowadzących do uprzedmiotowienia młodych ludzi i wynaturzeń, ale bywają wręcz powodem samobójstw wśród młodych. Urzędy te nie radzą sobie przy tym z podstawowymi problemami. Polskim rodzinom zabraniają mówić w domu w ojczystym języku, chętnie i pod byle pretekstem odbierają im dzieci. Za jedno zarabiają nawet 6- 10 tys. euro. Proceder ten kwitnie pod pretekstem ratowania dzieci przed niewydolnością opiekuńczą rodziców. Tego rodzaju argument bywa chętnie stosowany przez adekwatne urzędy także w niektórych politycznie poprawnych krajach, np. w Szwecji czy Danii.

Nie jest to powszechna wiedza, ale Jugendamty to instytucje, które narodziły się w Trzeciej Rzeszy. Pierwszy taki urząd powstał w 1939 r., a dekret o jego utworzeniu podpisał sam Adolf Hitler. Do dziś sposób działania tych placówek pozostał niezmieniony. Rafał Zaza