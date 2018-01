Czy długo jeszcze poczekamy na „mieszkania plus”?

Około sześć miesięcy temu media informowały, że pod koniec 2017 roku w budowie będzie 10 000 lokali z programu Mieszkanie Plus. Tego ambitnego celu nie udało się jednak zrealizować

O opóźnieniach w realizacji nowego programu mieszkaniowego, mówią nawet przedstawiciele sejmowej większości. Spekuluje się, że problemy z Mieszkaniem Plus, mogą doprowadzić do zmian personalnych w rządzie. Z punktu widzenia osób zainteresowanych tanim wynajmem mieszkania, stan realizacji rządowego programu jest ważniejszy od roszad politycznych. Na lokale z niskim limitem czynszu, niestety przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Komercyjna część programu jest realizowana znacznie szybciej …

W nawiązaniu do realizacji Mieszkania Plus, warto zwrócić uwagę na ważną kwestię, o której zapominają nawet analitycy rynku nieruchomości. Chodzi o funkcjonowanie rządowego programu w ramach dwóch modeli - komercyjnego i regulowanego.

Model komercyjny jest realizowany pod nazwą „Mieszkania dla Rozwoju” przez spółkę BGK Nieruchomości. Jak tłumaczą eksperci portalu RynekPierwotny.pl komercyjny model realizacji Mieszkania Plus zakłada uzależnienie poziomu czynszów od kosztu budowy lokali i ustalenie kryteriów naboru najemców we współpracy z lokalnym samorządem. Tylko lokale budowane w ramach drugiej części Mieszkania Plus (tzn. części regulowanej), będą musiały posiadać stawki czynszu nieprzekraczające limitów z ministerialnego rozporządzenia.

Regulowany model Mieszkania Plus przewiduje również zastosowanie zasad wynajmu określonych w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) i użycie gruntów oraz budynków pozyskanych przez tę instytucję (np. od Poczty Polskiej).

Takie rozróżnienie dwóch ścieżek realizacji nowego programu jest bardzo ważne, gdyż po publikacji proponowanych limitów czynszu w modelu regulowanym, wiele osób mogło pomyśleć, że wspomniane limity będą dotyczyć wszystkich „mieszkań plus”.

Trzeba również zdawać sobie sprawę, że dotychczasowe doniesienia mediów o rozpoczęciu kolejnych inwestycji w ramach Mieszkania Plus, dotyczyły komercyjnej części programu, która jest realizowana znacznie szybciej. Na początku stycznia 2018 r. budowa Mieszkań dla Rozwoju miała miejsce w Białej Podlaskiej, Gdyni, Jarocinie, Katowicach, Kępnie, Pruszkowie i Wałbrzychu. Poniższa tabela prezentuje dokładniejsze informacje na temat wszystkich rozpoczętych inwestycji.

Nietrudno zauważyć, że łączna liczba budowanych „mieszkań plus” (ok. 1800), mocno rozmija się ze wcześniejszymi doniesieniami o 10 000 lokali w budowie pod koniec 2017 r. Według informacji uzyskanych od spółki BGK Nieruchomości, w ramach komercyjnej części programu Mieszkanie Plus (Mieszkania dla Rozwoju), przygotowywana jest budowa kolejnych 10 tys. lokali.

Rząd chce wykorzystać nie tylko grunty należące do PKP i poczty

Zdaniem ekspertów portalu RynekPierwotny.pl realizacja regulowanej części programu Mieszkanie Plus, została opóźniona przez konieczność uchwalenia odpowiednich przepisów dotyczących Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN). To zła wiadomość dla osób, które liczyły na szybkie wynajęcie lokali z czynszem limitowanym przez rządowe rozporządzenie. Ważnym etapem w realizacji programu Mieszkanie Plus przez Krajowy Zasób Nieruchomości, ma być pozyskiwanie gruntów i budynków od Poczty Polskiej oraz Polskich Kolei Państwowych. Do zasobu trafią również nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się obecnie w zarządzie starostów, prezydentów miast na prawach powiatu, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Na stronie internetowej KZN, znajdziemy wykaz gmin, w których ma powstać około 6000 rządowych lokali z limitem czynszów.

Listy intencyjne w sprawie budowy „mieszkań plus” podpisały następujące gminy: Barwice, Białogard, Biały Bór, Biszcza, Borki, Brzeg, Brzeziny, Chocianów, Chojna, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Drawsko Pomorskie, Gaworzyce, Giżycko, Głowno, Goleniów, Gościno, Hajnówka, Janów Lubelski, Jaworzyna Śląska, Kalisz Pomorski, Kielce, Kochanowice, Koronowo, Kruszwica, Krynica Morska, Kudowa Zdrój, Kuźnia Raciborska, Legnica, Łomża, Łuków, Mirosławiec, Mogilno, Mrocza, Myślibórz, Nakło nad Notecią, Nowa Ruda, Nysa, Ostrów Lubelski, Pcim, Pełczyce, Pieńsk, Polanów, Połczyn Zdrój, Przemyśl, Radwanice, Radziejów, Sępólno Krajeńskie, Skawina, Sławno, Stary Zamość, Stepnica, Strzegom, Strzelin, Suchań, Szczawno - Zdrój, Szerzyny, Świnoujście, Tarnogród, Tereszpol, Trzebnica, Tychowo, Ujsoły, Ustka, Walim, Węgorzyno, Wieliczka, Więcbork, Wolbórz, Wysokie, Zakliczyn, Zduńska Wola, Zgierz, Zgorzelec, Zielona Góra oraz Żnin.

Wypowiedzi osób odpowiedzialnych za realizację regulowanej części programu Mieszkanie Plus wskazują, że na pierwsze lokale z limitem czynszu, trzeba będzie poczekać do 2019 roku. Gospodarstwa domowe zainteresowane takimi mieszkaniami, już teraz powinny sprawdzić termin składania wniosków dotyczących najmu. Można bowiem spodziewać się długich kolejek po „mieszkania plus”.