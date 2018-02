Historycy zrobili swoje, czas na gospodarkę

Podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę noweli do ustawy o IPN wreszcie stawia kropkę nad i w ciągnącej się dziesięciolecia polsko-ukraińskiej dyskusji o odpowiedzialność za śmierć tysięcy niewinnych. I paradoksalnie otwiera pole do intensywnej współpracy na innych niż historyczne polach. Twarde postawienie sprawy zamiast ciągnącej się latami paplaniny jak się okazuje ma swoje dobre strony.

W Kijowie z jednej strony co prawda wyrażają niezadowolenie ustawą, która penalizuje zaprzeczanie odpowiedzialności za wymierzone przeciw ludności cywilnej działania ukraińskich formacji, z drugiej jednak coraz bardziej dochodzą do głosu ci, którzy uważają, że oprócz warstwy historycznej Ukraina i Polska mają jeszcze i inne sfery wspólne ze szczególnym uwzględnieniem gospodarczej.

Coraz wyraźniej słychać głosy mówiące — Polacy mają swój punkt widzenia, którego nie zmienią — więc nie ma sensu z nimi o historii dyskutować, skupmy się zatem na tych sferach, w których mamy wspólne interesy.

Przy czym co ważne, te głosy nie płyną ze środowisk władzy — opanowanych dziś przez próbujących zakonserwować nieefektywny system gospodarczy oligarchów coraz wyraźniej ciążących w kierunku Moskwy, lecz z nastawionych na modernizację ukraińskich kręgów eksperckich i klasy średniej — czyli tych, na których perspektywicznie powinno nam najbardziej zależeć.

Jeśli wciągniemy się w jakiś konflikt z Warszawą na poziomie oświadczeń, proklamacji, ustaw — przy czym ustaw całkowicie nieefektywnych i nierealistycznych, to zacznie to szkodzić naszym realnym interesom jakich mamy bardzo wiele w sferach bezpieczeństwa, gospodarki, socjalnej. Trzeba przed wszystkim akcentować uwagę na tym co nas łączy, dołożyć maksimum starań, żeby rozwijały się konkretne projekty współpracy - przekonuje swoich rodaków szef wpływowego think-tanku Majdan Spraw Zagranicznych Bohdan Jaremenko.