1942: Polacy apelują o ratowanie Żydów w The New York Times

Szkalowanie Polski na arenie międzynarodowej nadal trwa. Coraz częściej pada też „argument” na temat rzekomej bierności polskiego państwa wobec Holocaustu. „Argument” do szczętu fałszywy, co udowadnia przypomniany fragment artykułu z „The New York Times”.

W czasie II wojny światowej Polacy nie tylko ratowali Żydów indywidualnie i w ramach organizacji Żegota ale też alarmowali o ich losie na świecie.

Gdy rządy kolaborujące z Niemcami same przyczyniały się do zagłady Żydów, polskie władze na emigracji o ich losie informowały Aliantów.

autor: fot. Facebook

Ujawnia to nie tylko dokumentacja dyplomatyczna ale też artykuły w prasie, choćby poniższy z nowojorskiego „The New York Times” - gazety obecnie bardzo silnie szkalującej Polskę.

Jak czytamy we wstępie artykułu:

Polski rząd prosił rządy Aliantów o rozważenie możliwości powstrzymania Niemców w akcie eksterminacji polskich Żydów a także planów eksterminacji narodu polskiego.

Gazeta wydana została 11 grudnia 1942 roku.

Czy Polska nadal ma przepraszać, za Holocaust?