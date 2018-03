Wielkie porządki ministra Ziobry

Kodeks cywilny prawdopodobnie wkrótce doczeka się istotnej nowelizacji. Skrócony zostanie przede wszystkim podstawowy termin przedawnienia roszczeń - z 10 do 6 lat. Zmiany przygotował resort sprawiedliwości.

Minister Ziobro najwyraźniej postanowił wyręczyć swoich kolegów z rządu, odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze i w pojedynkę ucywilizować polski rynek finansowy. Pomysł co najmniej odważny, ale dotychczasowe skutki jego realizacji można oceniać niemal wyłącznie pozytywnie.

Pozytywnie należy też podejść do celów i założeń kolejnej reformy, opisanych w jej uzasadnieniu:

Za skróceniem ogólnego terminu przedawnienia roszczeń przemawia przede wszystkim potrzeba zmobilizowania stron stosunków prawnych do szybszego kształtowania stanów faktycznych w sposób zgodny ze stanem prawnym. (…) Projektowane rozwiązanie będzie mieć zatem charakter dyscyplinujcy strony stosunków prawnych. (…) Skrócenie ogólnego terminu przedawniania będzie zatem służyć także stabilności i pewności stosunków społecznych, co jest podstawowym celem instytucji przedawnienia. Przyjęto, że termin 6 letni przyczyni się do wskazywanego zwiększenia stabilności stosunków prawnych i będzie jednocześnie terminem wystarczającym na podjęcie przez uprawnionego czynności w celu dochodzenia roszczenia.