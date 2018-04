Smog problemem i artystów, i szaraków

Lepszy węgiel, a przede wszystkim nowoczesne kotły, mają być panaceum na smog. W każdym razie według niemałej części Polaków. Wymaga to dużych nakładów inwestycyjnych.

Informacja o pierwszym wniesieniu pozwu za smog przeciw Warszawie i Skarbowi Państwa odbiła się szerokim echem w mediach. Znana z wielu popularnych seriali aktorka Katarzyna Ankudowicz postanowiła w ten sposób zmotywować władze samorządowe do zajęcia się problemem zanieczyszczenia powietrza.

Pani Katarzyna Ankudowicz 26 marca 2018 roku wniosła pozew przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawie i przeciwko Skarbowi Państwa. Tego samego dnia pozew przeciwko Skarbowi Państwa złożył pan Tomasz Sadlik – informuje na swojej stronie kancelaria radcy prawnego Radosława Górskiego.

Ewentualna wygrana zostanie przekazana w całości na cele społeczne - na wskazane w pozwach hospicja. Kancelaria ostrzega, że za moment sypną się kolejne pozwy od znanych osób.

Co na to tzw. szarzy obywatele? Opinie Polaków zbadał CBOS. Zrealizowane w marcu b.r. badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” pokazało, że co piąty mieszkaniec kraju nad Wisłą zagrożenie smogiem traktuje niezwykle poważnie. Dwie piąte zauważa, że w ich miejscu zamieszkania zanieczyszczenie powietrza to duży problem. Szczęściarzy, którzy twierdzą, że oddychają dobrym powietrzem jest 24 proc., a co trzeci zaś mówi o niewielkiej tylko skali problemu. Z kolei 45 proc. pytanych, za głównego winnego zalegania wokół szarej mgły, uważa węgiel złej jakości, a 44 proc. używanie starych kotłów przez najuboższych.

Polacy wiedzą, jak problem rozwiązać – przynajmniej tak im się wydaje. Uważają, że pomogłyby dopłaty do opału dla potrzebujących (35 proc.), kary dla palących śmieciami lub innym paliwem złej jakości (33 proc.), dofinansowanie docieplania budynków (32 proc.) oraz wsparcie dla wykorzystywania ekologicznych systemów grzewczych (29 proc.). W Warszawie podczas odbywającego się 14 marca b.r. I Kongresu Czystego Powietrza wiele uwagi poświecono właśnie walce ze smogiem.

Polska jest niechlubnym liderem pod względem złej jakości powietrza. To wyzwanie, efekt wieloletnich zaniedbań i gospodarki opartej na węglu oraz paliwach tradycyjnych. Nie jest tak, że samorządy sobie z tym same poradzą – twierdzi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego (PSL).

Wyrażane opinie zgromadzonych przez Adama Struzika samorządowców sprowadzają się do tego, że walka ze smogiem musi odbywać się przy współpracy z rządem i parlamentem. Pomysłów i sugestii było sporo. Zgodzono się, że bez pieniędzy nie można wiele osiągnąć. Wygląda więc na to, że faktycznie samorządy potrzebują dofinansowania do walki o lepszą jakość powietrza.