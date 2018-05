Czas prawników

Najpierw była reforma prokuratury, potem przyszedł czas na gruntowne zmiany w sądownictwie. W czasie pierwszych dwóch i pół roku rządów dobrej zmiany w resorcie sprawiedliwości przygotowano też wiele przełomowych zmian w prawie, które służą dziś milionom zwykłych Polaków. Nie wolno tez zapomnieć o bezwzględnej walce z najgroźniejszymi przestępcami, która też jest możliwa, dzięki prawu napisanemu w resorcie kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny oraz jego współpracownicy mają spójną i całościową wizję zmian w Polsce. Ważną częścią tego planu jest też edukacja i przygotowywanie młodych prawników do przejęcia odpowiedzialności za dalsze reformowanie państwa.

Pod honorowym patronatem Zbigniewa Ziobry już wkrótce ruszy nabór do kolejnych edycji Pracowni Liderów Prawa. To projekt edukacyjny Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. W jego ramach młodzi ludzie kształcą się w zakresie prawa, administracji publicznej oraz gospodarki. - Polska potrzebuje wszechstronnie wykształconych prawników, którzy będą pełnili nie tylko funkcje wykonawcze i usługowe, ale będą również propagować oraz rozwijać kulturę prawną opartą na chrześcijańskich wartościach. Potrzeba prawniczych elit, które realizować będą w swojej codziennej pracy etos służby publicznej - tak potrzebę powołania Pracowni Liderów Prawa, uzasadnia dyrektor Instytutu Wymiarów Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski. Taka filozofia leży u podstaw wszystkich przełomowych zmian w Polsce, których realizację wziął na siebie resort sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro i jego współpracownicy liczą, że już wkrótce absolwenci Pracowni Liderów Prawa wezmą na siebie ciężar realizacji i upowszechniania tych reform.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest jednym z najczęściej atakowanych przez mainstreamowe media polityków obozu dobrej zmiany. Jednocześnie realizowane przez niego reformy cieszą się dużym poparciem społecznym, a sam minister pnie się w górę rankingów zaufania. W kwietniowym sondażu CBOS zajął trzecie miejsce, ufa mu 49 proc. Polaków (to wzrost o 5 procent). To z pewnością w pierwszej kolejności zasługa zmian w prawie, jakie przeprowadził kierowany przez niego resort. Zmian, które służą przed wszystkim zwykłym Polakom. Chodzi choćby o przepisy umożliwiające surowe karanie nadużyć związanych z podatkiem VAT. Dzięki stopniowej likwidacji tzw. luki vat-owskiej udało się sfinansować ogromne programy społeczne, które w kampanii wyborczej obiecała Polakom Zjednoczona Prawica. Wiele polskich rodzin odczuło też działanie nowych przepisów, które ukróciły bezkarność osób unikających płacenia alimentów.

Zbigniew Ziobro i jego ludzie udowodnili też, że dobre prawo potrafią skutecznie realizować w praktyce. Skuteczna walka z zorganizowaną przestępczością, efektywna praca kierowanej przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego komisji weryfikacyjnej, czy wreszcie skuteczna pomoc wielu obywatelom poprzez składanie kasacji do Sądu Najwyższego (60 proc. kasacji złożonych przez Zbigniewa Ziobrę zakończyło się sukcesem) - to wszystko sprawia, że Polacy uwierzyli w sens reformowania wymiaru sprawiedliwości.

To jednak nie koniec drogi. Zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i idące za nim zaufanie do całego państwa, musi towarzyszyć Polakom na każdym jego szczeblu. Do tego potrzeba dobrze wykształconych kadr. Młodych ludzi nieuwikłanych w rządzący III RP system patologicznych zależności i uwikłań, którzy w najbliższych latach będą pilnować kierunku zachodzących w Polsce i w całej Europie zmian.

Stąd pomysł na Pracownię Liderów Prawa. W dotychczasowych edycjach PLP, które składały się z Programu Głównego, Programu Student oraz Programu Praw Człowieka, wzięło udział już prawie 200 uczestników. Lada moment dołączą kolejni. Nowoczesna formuła, znani prelegenci, różnorodność oferty edukacyjnej i zajęć praktycznych - to gwarancja atrakcyjności tego programu dla jego uczestników i jego skuteczności dla wszystkich Polaków. Bo to młodzi absolwenci Pracowni mają potem ich przekonać, że Polska może być krajem sprawiedliwym.