Obniżka stawek CIT to nie pusty gest

Ministerstwo finansów podało wstępne dane dotyczące rozliczeń podatku dochodowego w 2017 roku przez podmioty mające osobowość prawną (CIT), z których wynika, że z obniżonej - 15% stawki skorzystało aż 90% firm płacących ten podatek.

Z informacji prezentowanej przez resort finansów wynika, że na 482 tysiące wszystkich firm objętych podatkiem CIT, z obniżonej stawki skorzystało 437 tysięcy przedsiębiorstw, wg. wyższej 19% stawki rozliczyło się 45 tysięcy przedsiębiorstw.

Nie sprawdziły się, więc pesymistyczne prognozy przeciwników obniżania stawki CIT z 19% do 15%, że nie warto tego robić, bo z preferencji będzie mogło skorzystać niewielu podatników.

Przypomnijmy, że w tzw. piątce Morawieckiego, znajduje się propozycja kolejnej obniżki stawki podatku CIT.

W najbliższym czasie rząd przyjmie projekt ustawy o obniżce stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), tym razem z 15% do 9% i wszystko wskazuje na to, że podobna większość przedsiębiorstw z niej skorzysta.

Jak poinformował już premier Morawiecki, obniżka stawki podatku CIT będzie dotyczyła ponad 90% przedsiębiorstw mających osobowość prawną, podobnie jak wcześniejsza, wprowadzona od 1 stycznia 2017 roku, obniżka stawki tego podatku z 19% na 15%. Jak podkreślił premier, obniżka tej stawki podatku będzie dotyczyła przede wszystkim firm z polskim kapitałem, zgodnie z programem Prawa i Sprawiedliwości, w którym zapisano wsparcie polskiej własności i polskiego kapitału.

Zapowiadana obniżka stawki CIT z 15 do 9% będzie dotyczyła (podobnie jak poprzednia obniżająca stawkę tego podatku z 19 na 15%) tzw. małych i średnich firm mających osobowość prawną, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług), nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro, a więc w 2017 roku 5,2 mln zł (przeliczenia tej kwoty na złote ma być stosowanych średni kurs euro ogłaszany przez NBP w pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego).

Obniżoną stawkę podatku CIT będą mogły stosować także firmy rozpoczynające swoją działalność, przy czym tego rodzaju nowe podmioty będą musiały spełnić określone warunki wymienione w ustawie.

Projekt ustawy zawiera także przepisy uniemożliwiające korzystania z obniżonej stawki podatku CIT tym przedsiębiorcom, którzy na przykład dokonali podziału istniejącego przedsiębiorstwa, aby skorzystać z tej preferencji.

Kolejne obniżenie stawki podatku dochodowego dla małych i średnich firm tym razem z 15% do 9% będzie dotyczyło jak łatwo się domyślić głównie firm polskich i jest realizacją kolejnego zobowiązania wyborczego Prawa i Sprawiedliwości zaadresowanego tym razem do polskich przedsiębiorców.

Kolejne postulaty środowiska przedsiębiorców będą przedstawiane i realizowane w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego przygotowanej już na początku działania rządu Zjednoczonej Prawicy.

Ponieważ w mediach ukazało się wiele informacji bagatelizujących znaczenie tej zapowiedzianej obniżki stawki CIT do 9% dla polskiej gospodarki, podanie przez premiera Morawieckiego informacji, że będzie to dotyczyło ponad 90% wszystkich firm mających osobowość prawną, pokazuje, że będzie ona miała jednak charakter powszechny (teraz potwierdzają to także twarde dane ministerstwa finansów za rok 2017).

Jak się można spodziewać będzie także formą zachęty do przechodzenia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach podatku PIT do przekształceń i przechodzenie na działalność z osobowością prawną.

Źródło: wPolityce.pl

W 2017 roku aż 90% firm skorzystało z obniżonej - 15% stawki CIT