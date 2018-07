Alior Bank nie współpracuje z „Warszawskim Wieczorem” - takie oświadczenie banku pojawiło się w internecie po artykule zamieszczonym we wspomnianym dwutygodniku. W piśmie pojawił się wyglądający na sponsorowany artykuł pt. Wyższa Kultura Bankowości oraz banner reklamowy Alior Bank Partner. Materiały Alior Banku zostały opublikowane bez wiedzy i zgody Działu Marketingu - informuje bank.

Oficjalne oświadczenie Alior Banku, a zarazem informacja o podjęciu stosownych działań za bezprawne wykorzystanie wspomnianych materiałów pojawiło się na twitterze 4 lipca.

Bank podawał: „Informujemy, że Alior Bank S.A. nie współpracuje z dwutygodnikiem Wieczór Warszawski. Materiały Alior Banku zamieszczone w gazecie zostały wykorzystane bez wiedzy i zgody spółki. W związku z zaistniałą sytuacją podejmujemy stosowne kroki prawne” zostało zamieszczone na oficjalnym profilu Alior Banku na Twitterze w dniu 4 lipca. Dodatkowo, w przypadku zapytań na Facebooku, w ramach odpowiedzi, również zamieszczane było oficjalne stanowisko banku.

Pierwsze oświadczenie w tym temacie, o treści: „Alior Bank oświadcza, że nie współpracuje z dwutygodnikiem Warszawski Wieczór” zostało opublikowane pod postem nawiązującym do tematu 3 lipca, natomiast drugie,

Z informacji banku wynika, że wydawca dwutygodnika - wbrew żądaniom banku – nie wziął pod uwagę propozycji zamieszczenia ani oświadczenia Alior Banku, ani przeprosin, uznając, że mógł wykorzystać stare hasło reklamowe, zdjęcia oraz banner reklamowy (ściągnięty z internetu) bez wiedzy i zgody banku.

Jak podaje Alior Bank, w dwutygodniku znalazły się także logotypy oraz reklamy Poczty Polskiej oraz PKP Intercity. Żadna z tych instytucji również nie wyraziła zgody na wykorzystanie ich materiałów.

W mediach społecznościowych pojawiły się zarzuty o rzekome polityczne zaangażowanie Alior Bank we wspieranie jednego kandydata w kampanii samorządowej. Sprawa udziału Alior Banku w sponsorowaniu gazety została nagłośniona przede wszystkim poprzez Twittera. Sam bank zapowiada, że w ramach swoich działań przekaże do redakcji wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych i żądanie opublikowania oświadczenia dementującego udział Alior Banku w zamawianiu publikacji w gazetach codziennych oraz mediach społecznościowych. W przypadku niezastosowania się do wezwania, będziemy dochodzić roszczeń na drodze sądowej.