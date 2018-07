Horała to dobry wybór do komisji VAT

Marcin Horała jest być może w tej kadencji Sejmu posłem-debiutantem, jednak każdy kto obserwował jego wcześniejszą drogę wie, że trudno byłoby znaleźć lepszego kandydata do tak ważne komisji jak ta mająca badać „aferę VAT”.

262 mld złotych - tyle miał stracić budżet państwa na wyłudzeniach VAT w okresie rządów PO-PSL. Czy tak ogromny wyciek był spowodowany kiepską jakością tworzonego w owym okresie prawa czy też komuś celowo zależało na odwracaniu wzroku od problemu? A może wersje się wcale nie wykluczają?

To właśnie ma zbadać komisja VATowska nad którą przewodnictwo objął poseł PiS Marcin Horała. Dla wielu osób zaskoczeniem może być oddelegowanie posła-debiutanta do tak istotnego zadania jakim jest rozplątanie VATowskiego węzła gordyjskiego jednak nikt kto zna drogę posła Horały nie powinien być zaskoczony. Ten doświadczony prawnik i samorządowiec już nie raz docierał do sedna trudnych spraw.

Z racji miejsca zamieszkania doskonale znam działalność obecnego posła, a dawniej - radnego Horały. Jeden z najmłodszych i jednocześnie najbardziej merytorycznych członków Rady Miasta Gdyni Horała stał się z czasem jednym z najbardziej wnikliwych obserwatorów poczynań władz. Wojciech Szczurek w Polsce kojarzony jest jako wzorowy samorządowiec, który ze swojego miasta uczynił markę znaną nie tylko w kraju, jednak rzeczywistość nie zawsze potwierdza ten wizerunek. Owszem - Szczurek to bardzo sprawny prezydent, któremu należy przypisać wiele sukcesów ale też nie jest człowiekiem nie popełniającym błędów. Irracjonalne inwestycje, błędy w budowie wizerunku miasta czy niejednokrotne ignorowanie woli mieszkańców - to wszystko grzechy Wojciecha Szczurka, które radny Horała potrafił skutecznie punktować. Nie ustawał też w prowadzeniu własnych „śledztw”, których celem było analizowanie kwestii finansowych towarzyszącym licznym niejasnym inwestycjom ze strony miasta.

Ale nie skończył tylko na tym i w ostatnich wyborach samorządowych wprowadził do Rady Miasta nowych, młodych radnych - znakomicie przygotowanych merytorycznie i prowadzących skuteczną działalność na rzecz mieszkańców. Teraz, już jako poseł, Horała nie zapomina o Gdyni i w cyklu rozmów, które znaleźć można na jego stronie nadal przygląda się problemom miasta i mieszkańców.

Z tego powodu trudno nie zachować optymizmu względem działań komisji VAT. Trzeźwy, chłodny osąd rzeczywistości, merytoryczne podejście do analizowanych spraw i dociekliwość posła Horały mogą rozwiązać zagadkę tego w jaki sposób z budżetu państwa przez lata rządów PO-PSL wyciekały miliardy.

Arkady Saulski