Fuzja Pekao i Alior: tak, ale nie dzisiaj

Fuzja banku Pekao z Alior Bankiem byłaby jedną z największych transakcji na rynku, ale nie należałaby do najbardziej korzystnych. Obie instytucje Pekao i Alior mają tego samego głównego udziałowca czyli grupę PZU. Jednak na tym podobieństwa się kończą.

Alior Bank jest instytucją nakierowaną na małe firmy oraz klienta detalicznego. Pekao wzmacnia się w detalu rozbudowuje kompetencje wśród małych firm ale przede wszystkim jest bankiem specjalizującym się w obsłudze dużych korporacji i transakcji międzynarodowych. Każdy z tych banków na dodatek widzi inaczej swoją przyszłość.

Wprawdzie oba chcą być bankami rozwiniętymi technologicznie, ale Alior widzi swoją szansę we współpracy z fintechami. Na dodatek zbudował zespół dobrych programistów co także pozwala mu na szybkie reakcje na technologiczne potrzeby rynku. Bank Pekao jest większy i siłą rzeczy musi być ostrożniejszy dla tego jego podejście do zmian technologicznych musi być bardziej wyważony. W efekcie oba banki łączy udziałowiec, ale niewiele poza tym. Fuzja byłaby wymuszona i nie przyniosłaby zbyt dużych efektów, za to wygenerowałaby sporo zamieszania. Oba banki będą się przynajmniej w najbliższym czasie lepiej rozwijać się osobno.

Dobrze więc że na razie prace nad fuzją zostały zamknięte. Obie instytucje będą mogły zająć się sobą, czyli swoimi klientami i walką z konkurencją. A kiedy przyjdzie czas do rozmów o fuzji będzie można wrócić.