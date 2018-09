E-sport coraz bardziej popularny

E-sport w gamingu jest finansowym zjawiskiem - profesjonalni gracze nie tylko zdobywają ogromne pieniądze ale stają się gwiazdami dla fanów niemal w takim stopniu jak sportowcy.

Nie dziwi więc, gdy niektórzy z profesjonalnych e-sportowców otrzymują wsparcie od swoich bliskich, tak jak miało to miejsce w przypadku Lucasa “Mendokusaii” Hakanssona - zawodowego gracza w „Overwatch”, którego ojciec wycofał ze szkoły i zagwarantował naukę w domu tylko po to by syn miał więcej czasu na trening do turniejów e-sportowych.

E-sportowców doceniają też Stany Zjednoczone - zawodnicy odnoszący sukcesy mają szansę uzyskać sportową wizę na wjazd do tego kraju. Jednak także i w Polsce e-sport jest zauważany - powstają pierwsze klasy z profilem e-sportowym a także duże turnieje, z których najbliższy będzie miał miejsce w Gdyni - 28-30 września.

I bardzo dobrze, bowiem e-sport może zmienić pogląd na branżę wciąż traktowaną albo jako niepoważna albo jako dziedzina deprawująca młodzież. Gry komputerowe i konsolowe nie tylko nie są ogłupiające, wręcz przeciwnie - gracze potrafią szybko podejmować trafne decyzje, zdarza się, że ich talenty mogą być wykorzystywane w takich dziedzinach jak np. analityka czy strategia. I choćby z tego względu warto obserwować to jak e-sport rośnie na naszych oczach.