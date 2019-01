Groźna broń skonfiskowana: Chodzi o miecz

Brytyjska policja od lat stara się zwalczać przemoc na ulicach, skupia się jednak głównie na uczciwych posiadaczach broni. Na celowniku są też noże a ostatnio - grupy rekonstrukcyjne. W weekend jednak odniosła ogromny „sukces”.

Jak informuje Facebookowa strona policji z Northumberland Heath udało jej się skonfiskować groźną broń - miecz:

autor: fot. Facebook

This sword was found during the search of a vehicle earlier today in Slade Green.

Thankfully it’s been taken off the streets.