Likwidacja złotego to likwidacja polskiego państwa

Warto mieć świadomość, iż likwidacja polskiego złotego to kolejna faza procesu mogącego w konsekwencji doprowadzić do faktycznej likwidacji polskiego państwa. Likwidując naszą walutę narodową i przekazując kompetencje do prowadzenia własnej polityki pieniężnej z Warszawy do Frankfurtu nad Menem prawie całkowicie wyzbywamy się resztek suwerenności polskiego państwa.

Bylibyśmy wtedy tylko częścią składową organizacji podobnej do państwa, na co zwracał uwagę w swych publikacjach śp. prof. Lech Morawski. Nie możemy na to pozwolić. Uważam, że zadaniem obecnego pokolenia Polaków jest przekazanie atrybutów suwerenności monetarnej Polski przyszłym pokoleniom naszych rodaków.

Warto dążyć do oficjalnego wyłączenia Polski z euro

We współczesnym świecie opanowanym przez korporacje międzynarodowe nasza ojczyzna musi się rozwijać musi trwać. Żeby było to możliwe należy bronić złotego. Jednocześnie po raz kolejny chciałbym podkreślić wagę potrzeby utrzymania własnej polityki pieniężnej i niewchodzenia do strefy euro. Uważam wręcz, że warto by wysunąć postulat oficjalnego wyłączenia Polski z obowiązku przyjęcia euro. Myślę, że warto konsekwentnie do tego dążyć aby odzyskać pełną suwerenność polskiej polityki pieniężnej. Polska powinna bowiem na zawsze pozostać przy własnej walucie ! W tym kontekście warto zauważyć, że w Szwecji 14 września 2003 roku zostało przeprowadzone referendum, w którym większość obywateli tego kraju opowiedziało się za utrzymaniem korony szwedzkiej i niewchodzeniem do strefy euro. W konsekwencji tego wydarzenia 20 lutego 2008 roku były prezes Banku Szwecji Lars Wohlin podczas debaty w Parlamencie Europejskim oświadczył, że ,,w następnym traktacie” należy ,,jasno stwierdzić, że Szwecja nie jest zobowiązana uczestniczyć we współpracy monetarnej”.

Promujmy złotego wśród młodych Polaków

Warto zauważyć, że nikt nie zmusi nas do likwidacji polskiej waluty, jeżeli będziemy mieli silną motywację patriotyczną do jej obrony. Warto mobilizować się do obrony złotego. Ważne jest promowanie polskiego pieniądza wśród młodego pokolenia Polaków. Warto organizować konkursy dla młodzieży szkolnej i akademickiej promujące polskiego złotego. Konkursy takie mógłby organizować NBP we współpracy z polskim rządem. Przykładowo dla szkół podstawowych temat konkursu może mieć tytuł: „Urodziny polskiego złotego – historia i teraźniejszość”, dla szkół średnich „Dlaczego warto oszczędzać i inwestować w polskiej walucie ?”, dla szkół zaś wyższych „Jakie przewagi konkurencyjne daje polskiej gospodarce polska waluta ?”.

Urodziny polskiego złotego

Warto co roku organizować kolejne rocznice urodzin polskiego złotego w dniu 29 kwietnia tego i każdego następnego roku. W dniu 29 kwietnia 1924 roku wprowadzono polskiego złotego do obiegu po okresie zaborów. Warto godnie uczcić ten dzień w naszym kraju. Można zaproponować wygłoszenie orędzia przez prezydenta lub premiera RP specjalnie na tę okoliczność. Warto aby w tym dniu zorganizować także specjalną konferencję prasową w siedzibie NBP transmitowaną przez TVP Info, gdzie prezes polskiego banku centralnego mógłby w ciekawy sposób przedstawić zalety polskiego złotego i jego ogromne znacznie dla polskiej gospodarki.

Ta publikacja to fragmentu tekstu „Reduta suwerenności - Polska na zawsze powinna zachować złotego”, który ukazał się w „Nowym Dzienniku” 15 kwietnia 2019 r.