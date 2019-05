Ewa Kopacz przed komisją VAT: PiS PiS PiS

Z dzisiejszych zeznań pani Ewy Kopacz na Komisji VAT:

3.Minister Szczurek był najlepszym ministrem finansów. Gdyż był najlepszym ministrem. Pani premier tego nie sprawdzała, bo był najlepszym ministrem.

4.Nie wie dlaczego jednolity plik kontrolny został wprowadzony np. 7 lat po Portugalii. (rekonstrukcja z pięciu odpowiedzi na to powtarzane pytanie). Z pytań komisji dowiedziała się, że bez kluczowej funkcjonalności automatycznego raportowania.

6.Nie wie czy dostawała sygnały o wyłudzeniach w handlu paliwami.

7.Po zacytowaniu szeregu pism np. Polskiej Izby Paliw Płynnych z opisem nieprawidłowości i prośba o spotkanie - nie spotkała się, bo nie ma w zwyczaju spotykać się z biznesem. Z pewnością zajmował się tym minister finansów, bo był to najlepszy minister finansów. Nie pytała go o to i nie sprawdzała, bo był to najlepszy minister.

8.Od komisji dowiedziała się o różnicy między kaucją gwarancyjną zwalniająca od odpowiedzialności solidarnej w handlu paliwami a kaucją za koncesję w obrocie paliwami z zagranicą.

11.Koordynator służb specjalnych nie zgłaszał problemów z VATem, a jakby miał problem to by zgłosił, bo ma IQ powyżej 90.

12.Na pytanie dlaczego odwrócony VAT na elektronikę wprowadzono dopiero w 2015, odpowiedź: mogłabym zadać pytanie czemu PiS na materiały budowlane w 2017.

14.Czy zapoznała się Pani z raportem o przestępczości zorganizowanej? Odpowiedź: zapoznał się koordynator. Ale czy Pani się zapoznała? Odpowiedź: koordynator. Ale chodzi o to czy Pani? Odpowiedź: koordynator.

15.Dlaczego Pani zaopiniowała negatywnie sprawozdanie prokuratora Seremeta? Odpowiedź: Widocznie miałam swoje powody.

Mógłbym tak długo, to tylko drobne fragmenty. Panie i Panowie - była Premier Rzeczpospolitej Polskiej