Młodzi nie zapominają o cv

Mniej więcej jedna piąta Polaków co roku planuje zmianę pracy – szczególnie, gdy rynek sprzyja i nowe zajęcie nie jest tak trudno znaleźć. Co prawda plany nie zawsze się sprawdzają w praktyce, ale dobre,aktualne cv warto przygotować.

Najnowszy raport Pracuj.pl, największego polskiego internetowego pośrednika pracy (tylko w pierwszym kwartale tego roku 152 tysiące ogłoszeń) pt. „Na drodze do dobrego CV. Jak kandydaci tworzą życiorysy” pokazuje, w jakim zakresie to najbardziej popularne narzędzie rekrutacyjnemu, jakim jest – życiorys zawodowy, funkcjonuje.

Niskie bezrobocie (w kwietniu stopa bezrobocia rejestrowanego w urzędach pracy spadła do 5,6 proc. - poniżej miliona bezrobotnych), a przede wszystkim wysyp ofert pracy od pracodawców i to niemal we wszystkich branżach, zachęcają do odważniejszyc decyzji zawodowych. Dlatego warto mieć pod ręką poprawnie przygotowane cv. Poprawne, czyli niekoniecznie efektowne pod względem formalnym, za to odpowiadające na potrzeby pracodawcy, który ogłasza wakat.

Przyszły pracodawca sprawdza potencjalnego pracownika na kilka sposobów (wyszukiwarka Googla, znajomi, poczta pantoflowa) – a im wyższe stanowisko i wyższe zarobki, tym przykłada do tego większą uwagę i staranność.

Jednak cv – to podstawa. I to niezależnie od wpływu technologii na rekrutację, systemów zarządzania czasem pracy, czy aplikacji mobilnych, które pomagają w zdobywaniu kandydatów do pracy.

To, co znajdzie się w cv – czyli przede wszystkim trafne dopasowanie własnych kompetencji i wiedzy do tego, czego oczekuje przyszły pracodawca, decyduje, czy rozmowa kwalifikacyjna się odbędzie.

Według analizy Pracuj.pl aż 92 proc. Polaków deklaruje, że ma przygotowany życiorys zawodowy. W ciągu ostatniego roku życiorys aktualizowało 47 proc. badanych, a w ciągu półrocza – 29 proc. Najbardziej aktywna pod tym względem była grupa wiekowa 18-24 lat, w której w ciągu roku od prowadzonego badania, CV aktualizowało 86 proc. respondentów. Czy to znaczy, że aż tyle osób w tej grupie wiekowej zamierza zmienić pracę albo podjąć pierwszą? Na pewno nie. Jednak w czasach niedoborów kadrowych i rywalizacji o pracowników powinno to zwrócić uwagę pracodawców i rekruterów.

Zwłaszcza, że w tej grupie wiekowej są często najbardziej mobilne, a przy tym posiadającej poszukiwane przez rynek pracy kompetencje cyfrowe, osoby.