W czasach PO-PSL państwem rządzili dyletanci?

To nie powinno zostać zapomniane: pan Ryszard Schnepf były wysoki polski urzędnik - m. in. wiceminister spraw zagranicznych, ambasador w Hiszpanii i w USA:

„Szukając danych na temat F-35 zobaczyłem, co napisał „Sputnik” – pismo, które tutaj jest upowszechniane, właściwie strona internetowa – który udowadnia, że radziecki Su – chyba 55 – jest lepszy i o połowę tańszy”

1️.Sputnik to tuba propagandowa Kremla

2️.Nie Su-55 tylko Su-57

3️.Nie radziecki tylko rosyjski

4️.Nie jest lepszy a właściwie to w ogóle nie jest produkowany seryjnie. To głównie projekt-prototyp do celów propagandowych.

5️.Pomysł, żeby kraj NATO kupował nowy sprzęt rosyjski to pomysł na wypisanie się z sojuszu.

Jeżeli tego nie wie były wiceminister i ambasador to znaczy, że kluczowym obszarem państwa zarządzali totalni dyletanci. Jeżeli wie a mimo to się ośmiesza mówiąc takie rzeczy publicznie to znaczy, dostaje zadania do wykonania, którym nie może odmówić. Trudno wybrać która opcja jest gorsza