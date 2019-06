Forum Wizja Rozwoju: Wizja polskiej gospodarki

100 debat upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości, 5 tys. uczestników i 500 autorytetów uczestniczących w kilkunastu blokach tematycznych – to najkrótsza zapowiedź drugiej edycji Forum Wizja Rozwoju. Wydarzenie, które po sukcesie ubiegłorocznej odsłony znalazło miejsce w kalendarzu najważniejszych polskich spotkań gospodarczych, w tym roku odbędzie się w obiektach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Pomysł utworzenia takiego przedsięwzięcia, jakim jest Forum Wizja Rozwoju, wziął się z potrzeby integracji i wspierania polskiej gospodarki, również w północnej Polsce. Południe naszego kraju obfituje w wiele dużych wydarzeń związanych z rodzimym rynkiem, a do tej pory brakowało miejsca, gdzie byłaby możliwość dyskusji o znaczeniu polskiej gospodarki i pokazania rozwoju polskich przedsiębiorstw również na Pomorzu. Wiedzieliśmy, że istnieje także potrzeba rozmowy o wizji przyszłości polskiego rynku, a nie koncentrowanie się jedynie na tym, co istotne jest w chwili obecnej. Mamy ambicje, aby Forum wpisało się na stałe w kalendarz wydarzeń odbywających się na północy Polski. Gdynia, gospodarz wydarzenia, jest nowoczesnym miastem kojarzącym się nie tylko z gospodarką morską, portami czy stoczniami. Jest to miejsce innowacyjne i postępowe, pokazujące siłę i możliwości polskiej gospodarki, prawdziwe „miasto z morza i marzeń”.

Poza dyskusją o aktualnych wyzwaniach gospodarczych podczas Forum promowane będą polskie produkty, rozwiązania i przedsiębiorstwa. Ma to być okazja do poszukiwania sposobów likwidacji barier rozwoju rodzimego biznesu oraz tworzenia dogodnych warunków rozwoju polskich firm, których produkty mogą skutecznie konkurować z zagranicznymi. Podobnie jak w trakcie pierwszej edycji wydarzenia proponujemy merytoryczną dyskusję o wizji polskiej gospodarki. Zaprosiliśmy do niej autorytety ze świata biznesu i nauki, ale również mediów i polityki.

Tegoroczna edycja Forum koncentruje się na najważniejszych wyzwaniach stojących obecnie przed rodzimą gospodarką: od innowacji, poprzez ekomobilność, energetykę i automatyzację przedsiębiorstw, po społeczną odpowiedzialność biznesu. Dyskusje panelowe dotyczyć będą szerokiego spektrum zagadnień, w tym m.in. inwestycji, obronności, badań i rozwoju, zdrowia, kultury i sztuki czy technologii przyszłości. Nie zabraknie wspomnianej gospodarki morskiej bliskiej miejscu, w którym odbywa się Forum, oraz tematów rozpoczętych podczas pierwszej edycji.

Jednym z nich jest tzw. srebrna gos­podarka, czyli wykorzystanie wiedzy, doświadczeń i potencjału zawodowego osób starszych. Jest to kluczowy element współczesnej gospodarki, ponieważ, społeczeństwo się starzeje, a rynek produktów i usług przeznaczonych dla seniorów rośnie. Od mądrości naszej reakcji na te zjawiska bardzo wiele zależy. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie poszukać pożytecznych rozwiązań w tym obszarze, ponieważ duże tempo zachodzących zmian demograficznych stawia przed nami wyzwania, którym w równie szybkim tempie należy sprostać. W exposé premiera Mateusza Morawieckiego wybrzmiała dewiza: „Młodzi ludzie biegną szybciej, ale to starzy znają drogę”. Często ją przytaczam, ponieważ całkowicie zgadzam się z jej przesłaniem. Dziś senior to osoba szukająca nowych wyzwań, aktywnie angażująca się w sprawy społeczności lokalnej, chcąca stale się rozwijać. Zadaniem przedsiębiorców jest dostrzeżenie osób starszych jako rosnącej siły nabywczej wytwarzanych przez siebie dóbr i usług. Przy projektowaniu przeznaczonych dla seniorów rozwiązań muszą się odważyć sięgać po te wykorzystujące innowacyjne technologie.

Podczas II Forum Wizja Rozwoju porozmawiamy nie tylko o przyszłości, lecz również o przeszłości. Stworzymy przestrzeń do dyskusji o historii i ludziach ją kreujących. Taką możliwość daje udział w obchodach 35-lecia Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto, które jest wydarzeniem towarzyszącym Forum. Będzie to również szansa spotkania się z dawnymi działaczami. Naoczni świadkowie, noszący w sobie wciąż żywe wspomnienia najnowszej historii Polski, zbudują niepowtarzalny klimat spotkań o charakterze historycznym. Tematy gospodarcze i narodowe, związane z tymi przedsięwzięciami, są z sobą ściśle powiązane. Budowanie tożsamości narodowej to również polski biznes i myśl naukowa, które muszą być tak skomunikowane, by polskie przedsiębiorstwa oferowały produkty mogące konkurować na rynkach rozwiniętych.

Do zobaczenia w Gdyni.

Małgorzata Zwiercan, posłanka na Sejm RP