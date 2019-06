Forum Wizja Rozwoju: Jaki kierunek wskaże Gdynia?

Polska gospodarka ma się dobrze, jej parametry są znakomite, PKB rośnie w szybkim tempie. Co trzeba zrobić, by biznes zachował świetną kondycję i dobrze przygotował się na wyzwania, których przecież nie brakuje? W siedzibie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rusza druga edycja Forum Wizja Rozwoju

Podczas Forum odbędzie się 100 debat upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości, organizatorzy przewidują, że weźmie w nich udział 5 tys. osób. Forum będzie trwało dwa dni, 24 i 25 czerwca. Jest to największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce, odbywające się pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego.

Podczas Forum będą omawiane kluczowe wyzwania stojące przed polską gospodarką, ujęte w kilka bloków tematycznych poświęconych m.in. inwestycjom, energetyce, bezpieczeństwu kraju (w kontekście rozwoju gospodarczego), technologiom przyszłości, finansom, działalności badawczo-rozwojowej, CSR, srebrnej gospodarce, gospodarce morskiej, zdrowiu, ekomobilności, prawu gospodarczemu. Sto debat, ujętych w programie Forum, dotyczyć będzie szerokiego spectrum zagadnień, od obronności po sztukę, kulturę i historię.

Równolegle do Forum Wizja Rozwoju w auli Akademii Marynarki Wojennej odbędą się obchody 35-lecia powstania Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto.

Panele, nagrody i hackathon

Pierwszego dnia Forum zostaną wręczone Nagrody Gospodarcze, a drugiego – nagroda CEMT 2018 za znaczące osiągnięcia techniczne. Podczas Forum nastąpi oficjalne otwarcie Mariny Yacht Park przez Polski Holding Nieruchomości – najnowocześniejszej przystani na polskim wybrzeżu Bałtyku.

Partnerami merytorycznymi Forum jest dziewięć ministerstw oraz przewodnicząca sejmowej komisji polityki senioralnej, poseł na Sejm RP Małgorzata Zwiercan.

Panele i konferencje będą okazją do poszukiwania sposobów likwidacji barier rozwoju rodzimego biznesu oraz tworzenia dogodnych warunków rozwoju polskich firm. Prezes Forum Wizja Rozwoju Andrzej Michalak mówi, że organizatorom zależy na wypracowaniu koncepcji konkretnych działań, kreowaniu innowacyjnych planów i stworzeniu projektów pożytecznych dla polskiej gospodarki.

Już po raz drugi odbędzie się podczas Forum maraton projektowania skierowany do miłośników nowych technologii (na zwycięzców czeka łączna pula nagród w wysokości 20 tys. zł). Hackathon jest skierowany do programistów, grafików, project managerów, inżynierów, analityków danych oraz wszystkich pasjonatów nowych technologii. Celem rywalizacji jest stworzenie rozwiązania określonego problemu. W tym roku uczestnicy podejmą wyzwania związane z Open Data i Open Innovation. Przykładowe obszary to bankowość, edukacja, energetyka, logistyka, przemysł i zdrowie.

Transport bardziej ekologiczny

Forum poświęci wiele uwagi energetyce, i to w różnych aspektach – od polityki energetycznej Polski po perspektywy energetyki jądrowej. Wątkiem, który najprawdopodobniej pojawi się podczas paneli, będą inwestycje w infrastrukturę gazową, już realizowane i planowane w najbliższym czasie. Jeżeli uda się dopiąć polskie plany, nasz kraj będzie w stanie zaopatrywać w gaz nie tylko własny rynek, lecz i cały region Morza Bałtyckiego oraz Ukrainę.

Z tym tematem wiąże się również wątek transportowy, ponieważ na sprowadzanym do Polski gazie skroplonym LNG będą mogły jeździć samochody od Bałtyku po Adriatyk i Morze Północne. Przez Polskę przebiegają ważne szlaki transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Pierwszy to korytarz Bałtyk–Adriatyk (z Gdyni przez Warszawę, Wiedeń, Triest, Bolonię do Lublany i Triestu), drugi – Morze Północne–Bałtyk (przez takie miasta, jak Helsinki, Ryga, Warszawa, Berlin, Amsterdam, Hanower). TEN-T obejmuje różne rodzaje transportu – od samochodów, przez kolej, po samoloty, a także statki żeglugi śródlądowej i morskiej.

Część z nich będzie napędzana LNG. To o wiele bardziej ekologiczne paliwo niż olej napędowy i benzyna. LNG już teraz wypiera paliwa ciężkie, stosowane w statkach pływających po Bałtyku i Morzu Północnym. Za chwilę może się stać jednym z najważniejszych paliw w transporcie samochodowym i kolejowym. Wyścig o to, kto będzie je dostarczał, coraz bardziej się rozkręca. W naszym regionie Europy pierwsze skrzypce zaczyna grać Polska. Na razie o LNG mówi się przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, ale to tylko jedna z szans, jakie daje gaz skroplony. Jego zastosowanie w przemyśle i w transporcie to kolejny atut LNG.

W tym kierunku zmierza m.in. rozbudowa gazoportu w Świnoujściu, a także plan budowy tzw. terminalu małej skali w Gdańsku oraz projekt pływającego terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej (FSRU – Floating Storage and Regasification Unit). Terminal w Gdańsku dostał pieniądze z Brukseli na przygotowanie studium wykonalności projektu (jego wartość to 1,74 mln euro, z czego UE dorzuci ponad 1 mln euro). Czym terminal będzie się zajmował? Poza sprawami oczywistymi i bardzo ważnymi z punktu widzenia polskiej gospodarki (m.in. wynikającymi z zastosowania LNG w elektroenergetyce i ciepłownictwie) są jeszcze kwestie bezpośrednio związane z transportem. Jest to np. zapewnienie infrastruktury pozwalającej na wykorzystanie LNG jako paliwa w żegludze morskiej w trójmiejskich portach należących do sieci TEN-T.

Technologia, czyli rewolucja

Jeden z ważniejszych tematów Forum to technologie przyszłości. Z pewnością pojawią się tematy związane technologią 5G, która nie jest kolejnym wcieleniem sieci telekomunikacyjnej, ale rewolucją na miarę elektryczności, krzemu i pary. Za kilka lat może zmienić nasz świat nie do poznania. 5G to nie tylko smartfony, lecz również samochody 5G, drony gaśnicze 5G, a nawet systemy hodowli ryb 5G.

Dla szefów największych firm telekomunikacyjnych 5G oznacza ponoszenie olbrzymich wydatków, które muszą się zwrócić. Wygląda na to, że biznes technologiczny ma problem, by przekonać świat, że technologia 5G naprawdę jest niezastąpiona, że jest dużo lepsza od 4G, 100 razy szybsza i tak pojemna, że można dzięki niej przyłączyć do sieci olbrzymią liczbę urządzeń. Ale czy te argumenty wystarczą, by wydać na nią setki miliardów euro? GSMA, organizacja reprezentująca operatorów sieci komórkowych, szacuje, że wdrożenie 5G w Europie będzie kosztować 500 mld euro.

Zainteresowanie 5G nie jest aż tak wielkie, by masowi użytkownicy chcieli na nią wydawać więcej pieniędzy. Według firmy konsultingowej PwC tylko jedna trzecia amerykańskich konsumentów byłaby skłonna zapłacić jakąkolwiek premię za połączenie 5G.

Bardziej otwarty na nową technologię jest przemysł. CNN w korespondencji z Mobile World Congress w Barcelonie twierdził, że biznes może szybciej zrozumieć korzyści płynące z prędkości i ilość danych obsługiwanych przez 5G. Technologia może być kosztowna, ale pomoże zwiększyć wydajność firm. Produkcja to sektor, który natychmiast skorzysta z 5G. Czujniki 5G można instalować w fabrykach, aby wykryć błędy w czasie rzeczywistym. Zapobiegłoby to marnowaniu zasobów wykorzystywanych w produkcji.

Beneficjentem 5G będą też wielkie miasta z autonomicznymi samochodami, inteligentnymi ulicami i ogromną liczbą podłączonych urządzeń. Sieci 4G nie są w stanie obsługiwać tak rozbudowanych systemów.

Zmiany, jakie szykuje 5G, mają wyjątkową siłę.