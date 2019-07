Nareszcie niższe podatki

Mam świadomość, że po publikacji tego tekstu natychmiast zostanę uznany za pisowca, ale doceńmy prosty fakt, iż rząd Prawa i Sprawiedliwości jest pierwszym od lat, który realnie obniżył jakieś podatki.

Zerowy PIT dla młodych, czyli jeden ze sztandarowych obecnie projektów podatkowych rządu Mateusza Morawieckiego ma obowiązywać już od 1 września tego roku. Co więcej, rząd chce by Polacy korzystne zmiany w swoim portfelach odczuli jeszcze w tym roku.

Tak szybkie tempo niewątpliwie jest podyktowane kalendarzem wyborczym. Choć cele podatkowe znajdowały się w Nowej Piątce PiS, to jednak szybkie tempo ich wprowadzania oznacza, iż w swoich portfelach podatnicy mają je odczuć szybciej niż w przyszłorocznym rozliczeniu PIT 2019.

Warto się nad tym przez chwilę zatrzymać, bowiem zaskakujące są reakcje na te zmiany. Oto, spójrzmy prawdzie w oczy, jakiś rząd po raz pierwszy od wielu lat doprowadza do realnej obniżki podatków. O ile reakcja mediów opozycyjnych i twardych wyznawców opozycji dziwić nie powinna i komentarze wskazujące na to, iż obniżka podatków dla obywateli jest czymś złym można wrzucić co najwyżej obok teorii płaskoziemskich, o tyle zaskakuje brak entuzjazmu mediów ekonomicznych. Tym samym jeden z najważniejszych postulatów wolnorynkowych - ten by obywatele mieli w swoim portfelach więcej pieniędzy - został spełniony. W skromnej części, to prawda, ale spełniony.

Owszem, można się zżymać, iż obniżka dotyczy tylko pewnej grupy, jednak nie oszukujmy się - w każdym kraju świata rządy oferują rozwiązania często skierowane do konkretnych grup, czy to zawodowych czy grup elektoratu. Tutaj jednak mamy coś na czym skorzystają zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy rządu. To prawdziwy fenomen.

Mam pełną świadomość, iż dla wielu osób po publikacji tego tekstu zostanę uznany z pisowca. Trudno, taki los. Nie zmienia to faktu, iż warto na chwilę zatrzymać się i docenić pierwszy od wielu lat ruch jakiegoś rządu na rzecz obniżenia podatków i danin. Warto też naciskać dalej, by ten ruch był początkiem szerszej inicjatywy na rzecz odciążenia podatników.