Kobiety w finansach mają się świetnie

Próbowałam w danych raportu „Kobiety w finansach”, powstałym we współpracy firmy Antal, CFA Society Poland oraz Banku BPH (jako partnera strategicznego), znaleźć jakąś ciemną stronę.

Jednak, moim zdaniem, pomimo dość dramatycznego przekazu informacji prasowej o tym, że społeczne uwarunkowania hamują rozwój karier kobiet na rynku finansowym - sytuacja, wręcz przeciwnie, wygląda znakomicie.

W raporcie jest bowiem kilka bardzo dobrych informacji.Pierwszą najważniejszą jest to, że 91 proc. ankietowanych pań z rynku finansowego twierdzi, że kariera jest dla nich ważna lub bardzo ważna. A dlaczego miałaby nie być – skoro najczęściej w tej branży pracują przecież dobrze wykształcone osoby, które, co zrozumiałe, mają ambicje rozwijać się zawodowo.

Być może byłoby niepokojące, że 94 proc. respondentów ocenia, iż w sektorze finansowym występują bariery mające wpływ na rozwój kariery zawodowej kobiet – gdyby nie to, że nie znam branży, w której takich barier by nie było. Ciekawe natomiast mogłoby być zadanie pytania – czy nie ma takich barier także w przypadku mężczyzn. Bo może procentowo odpowiedzi byłyby podobne? Bariery mające wpływ na karierę pracowników po prostu zawsze są – niezależnie od tego, czy dotyczy to mężczyzn czy kobiet – i na pewno zawsze warto je pokonywać.

Uważam też, że skoro 78% badanych zauważa poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy w sektorze finansowym, 68% deklaruje, że w ich zarządach znajdują się kobiety oraz, że 87% w swojej organizacji obserwuje kobiety zajmujące stanowiska na szczeblu wyższej kadry menedżerskiej – to jest to po prostu powód do wyrażenia szczerego zadowolenia,a nie szukania dziury w całym.

W tym kontekście nie do końca natomiast jest dla mnie jasny przekaz mówiący o tym, że tylko 28 proc. respondentów uważa, iż kobiety zajmują strategiczną rolę na rynku pracy, „rozumianą jako szeroko pojęty wpływ na kierunki i sposób rozwoju instytucji finansowych”.

Całkowicie natomiast zgadzam się z faktem, jaki wynika także z przytaczanego raportu, że kobietom łatwiej jest robić karierę, kiedy rosną dochody domowe, pozwalające np. zatrudnić opiekunkę – tak mówi 85 proc. respondentów. Albo też, kiedy istnieje możliwości pracy w elastycznym wymiarze czasu (83%) oraz kiedy panie obejmują strategiczne i decyzyjne stanowiska (83%). Chociaż w tym ostatnim wypadku – trudno mówić o „robieniu” kariery, a raczej już o jej osiągnięciu.

I ostania kwestia dotycząca „polityki równych szans”, o której również mowa w raporcie - 26% osób wskazuje, że w ich firmach nie ma takich wewnętrznych regulacji, a 29% nie wie czy taką posiada.

Równe szanse dla wszystkich pracowników to wymóg prawny - a to,że kobiety „od zawsze” muszą łączyć rolę zawodową z macierzyństwem to oczywiście jedne z największych wyzwań, jakie stoją przed pracującymi mamami. I nie ulega wątpliwości, że pracodawca, powinien im iść na rękę jak tylko może. Nie tylko w sektorze finansowym.