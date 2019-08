Gry potęgą są i basta! Nie tylko komputerowe

Najbardziej rozpoznawalny polski producent gier - firma CD Projekt poinformowała dziś, że cały czas poszukuje ludzi do zespołów deweloperskich. Poszukiwania programistów czy szerzej informatyków nie dotyczą oczywiście tylko twórcy „Wiedźmina”, ale branża gier – nasz eksportowy znak rozpoznawczy - potrzebuje ich szczególnie.

To dobra wiadomość nie tylko dla samych zainteresowanych pracą w tej kultowej firmie, ale też np. dla agencji rekrutacyjnych, które mają pełne pole do popisu. Chociaż w przypadku tej właśnie firmy, to zadanie nie jest łatwe, bo jak podkreślał w jednym z wywiadów jej prezes Adam Kiciński, pracownic tam zatrudniani nie tylko muszą posiadać odpowiednie umiejętności, ale także wpisywać się w kulturę organizacyjną firmy – muszą do niej po prostu pasować.

Cały czas pracujemy, aby mieć większy zespół, bo chcemy robić coraz więcej gier. Ok. 450 osób pracuje nad „Cyberpunk” w studiach Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. „Gwint” obsługuje ok. 80 osób. W Spokko 20 osób pracuje nad niezgłoszoną grą mobilną - powiedział Adam Kiciński, prezes CD Projekt. podczas dzisiejszej prezentacji wynikowej.

Firma miała się rzeczywiście czym pochwalić, bo zaprezentowała znakomite wyniki finansowe. W II kwartale wypracowano tam 133,5 mln zł ze sprzedaży (przewidywania mówiły o . 94 mln). Również zysk netto, który wyniósł 33,9 mln zł był o prawie 83 proc. lepszy niż prognozy ekspertów. Tym samym w pierwszym półroczu CD uzyskał 214,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i 51,7 mln zł zysku netto.

Piotr Nielubowicz, wiceprezes CD Projektu ds. finansowych wyjaśniał, że największy wpływ na osiągnięty w pierwszym półroczu wynik niezmiennie miała świetna sprzedaż Wiedźmina 3. Okazało się, że w pierwszych sześciu miesiącach tego roku gracze kupili więcej kopii trzeciej części „Wiedźmina” niż w tym samym czasie w zeszłym roku.

To potwierdza nasze przekonanie, że warto inwestować w tworzenie jak najlepszych gier, które dzięki swej jakości sprzedają się przez wiele lat – mówił.

Grupa CD Projekt oszacowała wydatki na kwotę 60 milionów złotych, są to środki na produkcję gier i nowych technologii.

Seria „Wiedźmin” święci wiec triumfy , ale być może już niedługo takim samym powodzeniem będzie cieszyć się gra „Cyberpunk 2077”, nad którą obecnie trwają pracę, a której premierę ogłoszono na 16 kwietnia 2020 roku.

Spółka w swoim raporcie półrocznym podała, że zatrudnienie wynosi tam obecnie 953 osoby (stan na 30 czerwca 2019) r. wobec 887 osób na koniec 2018 r.

Mając na uwadze zatrudnianie programistów trzeba pamiętać, że już samo dotarcie do dobrych specjalistów nie jest proste, o czym najlepiej wiedzą agencje rekrutacyjne, które często jednocześnie dobijają się do tych samych fachowców. Poza tym bez odpowiednio wysokiego budżetu nie ma mowy, o ich pozyskaniu.

Najnowsze dane agencji No Fluff Jobs pokazują, że wśród języków programowania, najwyższe pensje w I półroczu 2019 roku oferowane były specjalistom zajmującym się Big Data - mediana wynagrodzenia na umowę o pracę i B2B krążyła wokół 14 500 zł.

Najbardziej zwiększyły się mediany pensji na umowę o pracę i współpracę B2B dla project managerów (o 11% do 12 250 zł) oraz ekspertów od Mobile (o 18% do 13 000 zł). Bardzo poszukiwani są i dobrze opłacani są zwłaszcza programiści Mobile, przede wszystkim znający platformę Android, których wynagrodzenie w ostatnim czasie wzrosło aż o 18%.

Na dobre pensje w branży programistycznej mogą liczyć przede wszystkim osoby na stanowisku seniorskim (młodszym specjalistom zarobki nie rosną).

Według No Fluff Jobs zarobki starszych programistów zwiększyły się o 0,6% (z 16 000 zł do 16 100 zł miesięcznie). Przy czym raport zaznacza, że w porównaniu do ubiegłego roku widać jednak, że tempo wzrostu pensji programistów znacznie zwolniło.

O tym, jak istotna dla rozwoju naszej gospodarki jest branża gier – świadczy chociażby to, że Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło wieloletni „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029”. Jego wartość wynosi ponad 80 mln zł.

Marek Zagórski, minister cyfryzacji mówił kilka dni temu podczas otwarcia międzynarodowej konferencji naukowej ISAGA2019, która do dziś odbywała się na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, że państwo chce wspierać systemowo rozwój zaawansowanych umiejętności programowania.

To była jubileuszowa, bo 50. edycja tego wydarzenia. Grywalizacja (gry komputerowe, miejskie, pokoje zagadek (escape roomy), symulacje VR , ale także zwykłe planszówki) to metody powszechnie używane na szkoleniach biznesowych, wojskowych czy medycznych. Odpowiednio wykorzystywane stanową też znakomite uzupełnienie oferty edukacyjnej w szokach i to na każdym etapie nauczania.

Na tegorocznej konferencji ISAGA2019 uczestniczyli uznani przedstawiciele tej branży: projektanci, scenarzyści gier ,wykonawcy, testerzy i popularyzatorzy. Program całej konferencji obejmował ponad sto wystąpień, prezentacji i referatów.

Oby więcej takich wydarzeń i sensownego wykorzystywania umiejętności polskich programistów i producentów gier.