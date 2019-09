Koniec prac komisji VAT: Co ustaliliśmy?

Komisja śledcza ds. VAT rozpatrzyła poprawki i przyjęła raport końcowy. W stosunki do wcześniej zaprezentowanego projektu dokonaliśmy drobnych uzupełnień dotyczących braku dostępu służb celnych do systemu VIES, opóźnień i braków w Jednolitym Pliku Kontrolnym oraz problemu braku integracji i współpracy między różnymi służbami skarbowymi.

Przypomnijmy najważniejsze elementy raportu:

1.W latach 2007-2015 doprowadzono do wielowymiarowego zdewastowania systemu poboru podatku VAT oraz aparatu ścigania przestępczości podatkowej.

2.Doprowadziło to do narastającej luki pomiędzy tym, co powinno do budżetu wpływać a tym, co realnie wpływało. Łączne straty można szacować na ok. 250 miliardów złotych.

3.Do prawa podatkowego wprowadzono szereg rozwiązań rozszczelniających system i ułatwiających wyłudzenia.

4.Przez 8 lat nie wprowadzono żadnego systemowego uszczelnienia. (Jedyne działanie tego rodzaju - JPK zostało uchwalone na sam koniec kadencji i bez najważniejszej funkcjonalności).

5.Fragmentaryczne, cząstkowe działania uszczelniające (np. pojedynczych branż) były opóźnione o lata, wymuszone przez interwencje czynników zewnętrznych i pełne nowych furtek do obchodzenia prawa.

6.Jednoczenie sparaliżowano działania służb specjalnych, wprowadzono rozbicie dzielnicowe prokuratury oraz stan braku realnego zagrożenia karnego (zdecydowana mniejszość skazanych za wyłudzenia dostawała jakikolwiek wyrok więzienia bez zawieszenia).

7.Polska stała się zieloną wyspą dla oszustów podatkowych.

8.W wymiarze odpowiedzialności karnej komisja skierowała do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jana Vincenta Rostowskiego, Mateusza Szczurka, Sławomira Nowaka, Andrzeja Parafianowicza, Jacka Kapicę, Macieja Grabowskiego.

9.Komisja stwierdza też naruszenie konstytucyjnych obowiązków ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz dbałości o interes Skarbu Państwa i rekomenduje Sejmowi postawienie w stan oskarżenia przed Trubunałem Stanu: Donalda Tuska, Ewy Kopacz, Jana Vincenta Rostowskiego i Mateusza Szczurka.