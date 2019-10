Modzelewski: Frankowicze mają szansę odzyskać pieniądze

Jeśli hiszpańskim sądom udało się wydać wyroki sprzyjające frankowym kredytobiorcom, a także chorwackim, to chociaż nie są to wiodące kraje europejskie, powstał znamienny precedens. Okazało się bowiem,, że to co teoretycznie niepodważalne ustalenia umowne z bankami – mówiąc językiem prawników – da się „wzruszyć”. Czy podobnie będzie w Polsce?