Chodnik nie dla hulajnogi

Projektowane przepisy zakładają, iż hulajnogi będą traktowane jak rowery i będą musiały poruszać się tak jak one, czyli drogami dla rowerów.

Przepisy, które mają uregulować zasady ruchu urządzeń transportu osobistego, czyli m.in. hulajnóg elektrycznych, powinny wejść w życie wiosną przyszłego roku - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Hulajnoga szybsza od prawa

Prawo nie nadąża za realiami w kwestii określenia statusu hulajnogi w ruchu miejskim. Mało tego, istniejące już przepisy – takie jak konieczność jazdy w kasku, zakaz przewożenia drugiej osoby, a nawet teczki czy plecaka – często nie są respektowane. Przede wszystkim jednak traktowanie osoby jadącej na hulajnodze jako pieszego wzbudza najwięcej kontrowersji z uwagi na rosnącą skalę popularności tego jednośladu.

Popularność elektrycznych hulajnóg w Polsce rośnie w szybkim tempie. Przybywa operatorów wypożyczających taki sprzęt. W Warszawie, podobnie jak w innych dużych miastach kraju, jeszcze na początku roku działo ich nie więcej niż trzech, zaś kilka miesięcy później wzrosła do sześciu. Rośnie też sprzedaż. Według dystrybutorów, od maja do sierpnia klienci kupowali nawet 5 tys. hulajnóg miesięcznie, to ponad 2-krotnie więcej, niż w zeszłorocznym sezonie.

Im bardziej rośnie popularność tego rodzaju ruchu transportu osobistego, tym bardziej brakuje przepisów, które jednoznacznie definiowałyby miejsce hulajnogi w infrastrukturze miejskiej. Przepisy są obecnie opracowywane w Ministerstwie Infrastruktury, zaś równolegle od wakacji do 9 września trwały w tej sprawie konsultacje społeczne.

Nie spodziewaliśmy się, że efektem konsultacji społecznych będzie tak dużo uwag i tak dużo różnorakich propozycji. One są dzisiaj szczegółowo analizowane. Chcielibyśmy, aby przepisy weszły w życie wiosną przyszłego roku. Mamy nadzieję, że projekt tej ustawy będzie jednym z pierwszych, którym będzie zajmował się rząd i Sejm” - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Chodnik- nie, ale czasem… tak

Pakiet propozycji dotyczący uregulowania zasad ruchu urządzeń transportu osobistego został zaprezentowany w czerwcu tego roku. Zakłada on, że hulajnogi będą mogły poruszać się po chodnikach tylko wtedy, gdy nie będzie drogi dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na drodze obok chodnika będzie wyższa niż 30 km/h. Kierujący urządzeniami transportu osobistego będzie musiał poruszać się po chodniku powoli i zachować szczególną ostrożność, ustępować miejsca pieszym. Nowe przepisy zakładają, iż hulajnogi będą traktowane jak rowery i będą musiały poruszać się tak jak one, czyli drogami dla rowerów.

Projekt nowych przepisów przewiduje ponadto, że hulajnogą będzie mogła poruszać się tylko jedna osoba. Osoby w wieku od 10 do 18 lat będą z niej mogły korzystać pod warunkiem wyrobienia karty rowerowej, powyżej 18. roku życia nie będzie obowiązku posiadania karty.

Aby wprowadzić zmiany w przepisach dotyczące UTO, trzeba będzie zmodyfikować ustawę Prawo o ruchu drogowym i ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Propozycje zakładają jednocześnie, że osoby poruszające się hulajnogami, które są napędzane siłą mięśni, będą nadal traktowani jak piesi.

