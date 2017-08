Jaka przyszłość czeka kioski ruchu? Jak instytucja o tak długiej historii jak Ruch radzi sobie z wyzwaniami współczesnego rynku? O tym mówił w Wywiadzie Gospodarczym wPolsce.pl Dariusz Stolarczyk, wiceprezes Ruch SA.

Jaka wygląda obecnie sytuacja kiosków Ruchu?

„Dalej przychodzi się po gazetę, ale też po przekąski, hot dogi i tak dalej. Sprzedajemy też książki, wafelki, artykuły chemiczne - jesteśmy małym przydomowym sklepikiem” - mówił Dariusz Stolarczyk, podkreślając, że choć rola kiosków Ruchu przez lata zmieniała się i ewoluowała to punkty te nadal pozostają ważnym miejscem dla klientów.

„Zapach kiosku ruchu towarzyszy nam od dzieciństwa, wywołuje wspomnienia” - mówił Redaktor Naczelny „Gazety Bankowej” Maciej Wośko odnosząc się do długiej historii obecności kiosków Ruchu w Polsce.

Sama firma powstała pierwotnie 17 grudnia 1918 kiedy dwóch znanych księgarzy otworzyło pierwszą filię firmy, opierając się na rozwiązaniach funkcjonujących na ówczesnej kolei. Obecnie Ruch jest wciąż spółką dostarczającą prasę, ale jak podkreśla Stolarczyk to nie jedyny asortyment obecnych punktów, kiosków, Ruchu: „To też usługi, nie tylko towary - przelewy, wpłaty na konta bankowe”.

„Kiosk ruchu jako nowoczesny punkt usługowy to przyszłość. Są osoby, które muszą skorzystać z usług, różnych, także np. kodów do gier” - mówi Stolarczyk wskazując, iż nawet w tak pozornie odległej od Ruchu branży jak gry, kioski mogą pełnić ważną rolę. Ale nie tylko, bowiem kioski są też dostarczycielem szeregu usług dla tych osób, które mają utrudniony do nich dostęp.

Kiosk ruchu jest fizycznym pudełkiem „podłączonym do internetu” z którego korzystać mogą także seniorzy.

„Jest szansa, że kiosk Ruchu w małej miejscowości będzie punktem usług, gdzie dokonać można opłat, przelewów, czy nawet złożyć wniosek o pożyczkę. Tam jest pani która siedzi, zna nas osobiście i wzbudza zaufanie” - wskazuje Stolarczyk zaznaczając ważną rolę jaką pełnią punkty i kioski Ruchu w najmniejszych miejscowościach.

Ale Ruch SA ma też inne inicjatywy: „Pomysł jest by była możliwość prowadzenia transferów pieniężnych także dla Polaków mieszkających za granicą. Ale nie tylko - także osoby ze wschodu mają potrzebę wysłać pieniądze do domu w sposób bezpieczny. Ruch da taką możliwość”.

Jak wskazuje Stolarczyk działania na rzecz upowszechnienia tego rodzaju usług są w toku i już wkrótce w całym kraju będzie możliwość prowadzenia tego typu przekazów pieniężnych:

W 200 placówkach działa ten program, chcemy by każda placówka miała taką usługę.

W jakim kierunku zmierzać będzie asortyment kiosków?

Przyszłością jest e-commerce ale i wymiana towaru między sprzedającym a kupującym. Paczka w Ruchu to także ważna usługa.

Jak zaznacza Stolarczyk: „Aplikacje, internet, e-commerce nie są konkurencją dla Ruchu tylko nowym polem do zdobycia”. Są też pozornie drobne usługi, które jednak cieszą się sporą popularnością wśród klientów:

Okazywało się przez lata, że jak klient przychodził i chciał gazetę z dodatkiem którego już nie ma to nie miał możliwości zdobyć go w inny sposób. Teraz ma możliwość złożenia zamówienia na ów dodatek, który przybywa do wskazanego punktu Ruchu np. następnego dnia.

A jakie plany ma Ruch SA jeśli chodzi o przyszłość w branży?

„Być w Polsce, w każdym mieście, każdej wiosce, na każdej ulicy” - odpowiada Stolarczyk.

Ruch jednak kojarzy się przede wszystkim z możliwością nabycia gazet, prasy. Jakie preferencje zdradza w tym zakresie wiceprezes Ruchu SA? I jak widzi przyszłość prasy?

Jestem czytelnikiem zarówno prasy papierowej jak i internetowej. Prasa będzie miała tendencję spadkową ale też problem fake-newsów sprawiał będzie, że prasa papierowa będzie wciąż silna, jako mająca możliwość weryfikacji informacji. Będzie mniej reklamy w prasie - ta przesunie się w kierunku internetu, ale jakość prasy papierowej będzie wyższa.

I ta prasa, jak zaznacza Stolarczyk, zawsze będzie dostępna w punktach należących do firmy: „Serdecznie zapraszam do nabywania prasy w kioskach Ruchu”.