Nabór wniosków na tworzenie pracowni internetowych

Aż 27 proc. Polaków nie korzystało nigdy z internetu, zaś tylko 40 proc. posiada tylko podstawowe umiejętność w zakresie obsługi komputerów. To nas sytuuje na szarym końcu wśród krajów Unii Europejskie – powiedział Bartłomiej Kuczyński z Fundacji Orange w Wywiadzie Gospodarczym Telewizji wPolsce.pl

Fundacja Orange zajmuje się tworzeniem pracowni komputerowych w niewielkich ośrodkach, a więc wsiach oraz miasteczkach, których ludność nie przekracza 40 tys. mieszkańców. Od początku istnienia fundacji zmienił się jednak sposób jej działania.

Kiedy zaczynaliśmy program Pracowni Orange, trafialiśmy do rejonów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, gdzie brakowało sprzętu komputerowego. Teraz pod względem dostępu do komputerów sytuacja jest zupełnie inna, więc teraz staramy się uczyć ludzi, jak z tego sprzętu korzystać, jak wykorzystywać możliwości, jakie daje internet – powiedział Bartłomiej Kuczyński z Fundacji Orange w rozmowie z Maciejem Wośką, redaktorem naczelnym „Gazety Bankowej”, w Telewizji wPolsce.pl.

Cała rozmowa dostępna jest tutaj

Jednym z celów fundacji jest nauczenie młodych ludzi o możliwościach i ryzykach, jakie są związane z korzystaniem z internetu czy programów komputerowych.

Mamy taki program jak Megamisja, w ramach którego uczymy młodzież, jak na przykład robić filmy, jak docierać do interesujących obrazów, co to są prawa autorskie, jak korzystać z informacji w internecie i jak rozróżnić ją od nieprawdziwych przekazów. Dla starszych mamy naukę kodowania, w ramach której uczmy programowania, ale również wykorzystywania możliwości komputerów i programów tak, aby móc je użytkować i tworzyć interesujące rzeczy bez konieczności pisania wielu linii programu – powiedział Kuczyński.

Ale Pracownie Orange nie są programem skierowanym wyłącznie dla młodzieży.

Obecnie rusza nabór kolejnych wniosków na stworzenie pracowni.

Do stworzenia pracowni konieczne jest porozumienie z jakąś jednostką czy instytucją, która użyczy pracowni. Pomysłodawcy nie muszą jednak być z tą instytucją związanych, szukamy raczej działaczy lokalnych, którzy chcą i wymyślą projekt, a następnie go zgłoszoną na stronie Porozumienie z jednostką, która zaoferuje pomieszczenie i trzeba chcieć. Szukamy ludzi, niekoniecznie związanych z instytucją, ale takich, którzy są lokalnymi działaczami i którzy chcą taki projekt poprowadzić. Wystarczy wymyślić projekt i go zgłosić na stronie www.pracownieorange.pl. Musi to zrobić minimum 3 dorosłych mieszkańców. Następnie z nadesłanych wniosków wybierzemy 64, które zostaną poddane pod głosowanie w internecie, z których ostatecznie zostanie wybranych 25 projektów. Te pracownie powstaną do końca roku – powiedział Kuczyński.