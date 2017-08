Branża w 2013 r. alarmowała o ogromnych wyłudzeniach VAT

Już w 2013 r. branża paliwowa alarmowała ówczesny rząd o miliardowych stratach z tytułu ogromnych wyłudzeniach VAT - powiedział Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen w Wywiadzie Gospodarczym Telewizji wPolsce.pl. Ale pakiet paliwowy wszedł w życie dopiero w 2016 r., a więc już za rządów Prawa i Sprawiedliwości

Jedną z najbardziej poszkodowanych przez przestępców wyłudzających VAT branż był sektor paliwowy. Przez lata legalna sprzedaż paliw, zwłaszcza diesla, nie rosła, choć istnieje bardzo silna korelacja między konsumpcją oleju napędowego i wzrostem PKB. O tym, że coś złego dzieje się w sektorze paliw, branża informowała rząd PO-PSL już kilka lat temu.

Jednak pakiet paliwowy wszedł w życie dopiero w 2016 r., a więc już za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Skutkiem pakietu jest wzrost legalnej sprzedaży paliw, sięgający w przypadku dielsa nawet kilkunastu procent (15-18 proc.).

Główny ekonomista Orlenu pytany był również o ceny ropy naftowej w perspektywie najbliższych 2 lat.

Ceny ropy powinny być na poziomie zbliżonym do obecnego, a więc w okolicach 50 dolarów za baryłkę, choć możliwe są spore wahnięcia, sięgające z jednej strony do 40-45 dolarów, a z drugiej nawet do 60 dolarów - twierdzi Czyżewski.