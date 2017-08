Cyberbezpieczeństwo to priorytet ministra cyfryzacji

** Przed powstaniem Ministerstwa Cyfryzacji nie było w Polsce strategii cyberbezpieczeństwa cywilnego, a to jeden z głównych priorytetów ministra cyfryzacji – mówił Krzysztof Szubert wiceminister cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego w „Wywiadzie gospodarczym” wPoslce.pl.

Mamy 3 akty prawne, 1 krajowy tzw UŚUDE i 2 europejskie ePrivacy i RODO, które dotykają bezpieczeństwa danych osobowych W maju 2018 r. dojdzie do implementacji RODO. Pracujemy teraz nad zmianami aktów prawnych. Mamy między 100 a 200 aktów do uaktualnienia, kolejne to są tematy, które na bieżąco są dyskutowane. Stąd dyskusje medialne m.in. o fakenewsach – dodał.

Zwrócił uwagę na temat dużych platform internetowych i bezpieczeństwa danych osobowych.

Jednym z głównych kierunków są właśnie platformy internetowe i jednym z tematem są nieprawdziwe informacje. W dużej mierze robimy to, co zostało zapowiedziano w strategii cyberbezpieczeństwa czyli w obszarze ochronie obywateli i przedsiębiorców - sprzed dwóch lat - i tego nad czym się pracuje w Komisji Europejskiej, to co teraz się pojawiło jest mocno naciągane, w mediach zagranicznych to był temat, który nie został podchwycony – mówił Szubert.

Warto zauważyć, że ta cala rewolucja cyfrowa dotyczy ludzi, te technologie są wtórnym elementem to jest właśnie big data, sieci 5G, sztucznej inteligencji, samochodów autonomicznych i musimy być na to przygotowania o wpływie na globalną gospodarkę

Musimy bardzo mocno pilnować tego, w którą stronę idzie świat. Stąd nasza wzmożona aktywność w inicjatywach światowych. Ostatnim takim przykładem jest list pani premier, który wspólnie przygotowaliśmy z MSZ, mówiący o tym, że kwestie cyfrowe tak bardzo wpływają na gospodarkę czy społeczeństwo, że to musi być rozwiązywane na poziomie najwyższym i wynikiem działań Polski będzie 29 września pierwsze w historii Europy Radę Europejską, poświęconą właśnie tej tematyce – mówił Szubert.

Dodał, że przygotowana dla Polski strategia cyfryzacji przewiduje działania w 5 obszarach.

Pisząc strategię czyli to, co chcemy zrobić w Polsce, ustaliliśmy 5 obszarów, które są najważniejsze. Po pierwsze to infrastruktura czyli dać dostęp wszystkim do internetu, prowadzimy największy w Polsce projekt Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, drugi obszar, to rozwój e-usług, czyli dostarczenie tak dużej liczby usług, z których ludzie chcą korzystać, uruchomiliśmy ponad 500 rożnych usług, co stanowi 90 proc. usług działających w Polsce, kolejny obszar to kompetencje cyfrowe - chodzi o wiedzę o to, jak korzystać z tych usług, o podnoszenie kompetencji w administracji, czwarty dotyczy szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa, takie klasyczne podejście oraz ten nowy obszar cyberbezpieczeństwa mam na myśli m.in. czyli fakenewsy. Ostatni to aspekt międzynarodowy czyli mieć na uwadze to, co robi się na świecie – mówił Szubert.

Mówił także o cyfrowym efekcie 500 plus czyli wykorzystywaniu nowych technologii przy składaniu wniosków.