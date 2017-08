Umowie gazowej z 2010 r. powinien przyjrzeć się prokurator - Woźniak PGNiG

W 2019 r. musimy usiąść do negocjacji z Gazpromem. Jako PGNiG jesteśmy przygotowani już dziś zamienić portfel importowy, który obecnie składa się przede wszystkim na dostawy z Gazpromu,na taki który jest korzystniejszy, a przede wszystkim zdywersyfikowany - deklaruje prezes PGNiG Piotr Woźniak w Wywiadzie Gospodarczym, wPolsce.pl

Jesteśmy przygotowani do tego finansowo i handlowo - dodał Woźniak w rozmowie z Maciejem Wośko redaktorem naczelnym gazety Bankowej

Piotr Woźniak odniósł się także do publikacji „Sieci”: Gazowy Walkower, który odsłania skandaliczne negocjacje z Rosjanami, jakie prowadził ówczesny wicepremier Waldemar Pawlak, które skończyły się podpisaniem umowy, skrajnie niekorzystnej dla Polski, a którą musimy wypełniać do 2022 r.

Jego zdaniem gdyby nie interwencje Pałacu Prezydenckiego, kontrakt ten obowiązywałby jeszcze dłużej niż do 2022 r.

Już wtedy dostęp do dokumentów był reglamentowany nawet dla urzędników z Pałacu Prezydenckiego, więc nie pracowaliśmy w komforcie. Praktycznie każdy element, o którym wiedzieliśmy był albo do poprawy, albo do usunięcia - twierdzi Woźniak.

Zastanawiające jest, że nikt do tej pory nie oceniał i nie wyciągnął konsekwencji. W tej chwili na ten temat jest raport NIK, który jest poufny, ale mogę powiedzieć, że jest druzgocący. Może po jego odtajnieniu będzie doskonały moment do tego, żeby zawiadomić prokuraturę i powołać komisję śledczą - mówił w Wywiadzie Gospodarczym Piotr Woźniak.